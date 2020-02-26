Kepez Cemevi inşaatında sona gelindi

Kepez Belediyesi tarafından yapımı üstlenen ve 14 Kasım 2019’da temeli atılan Altınova Orta Mahalle’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin inşaatında yüzde 70’ler seviyesine gelindi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Altınova’daki Alevi hemşehrilerine sözü olan cemevinin yapımı hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Alevi vatandaşların inançlarını, örf ve geleneklerini bir arada yapabileceği cemevinin temeli, 14 Kasım 2019’da törenle atılmıştı. Kepez Belediyesinin, kendi arsası üzerinde yapımına başladığı cemevinin, ihalesinde tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 310 gün olarak belirlenmişti. Yüklenici firma, Şubat ayı sonu itibariyle cemevi binasının inşaatının ince işleri de dahil olmak üzere yüzde 70’ni tamamladı. Kepez Belediyesi, belirlenen tarihten önce de cemevinin yapımını bitirmeyi planlıyor. Cemevinin etrafında 4 bin metrekare büyüklüğünde bahçe düzenlemesi de yapılacak.



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile protokol

Kepez Belediye Meclisi kararıyla cemevi ve bahçeye Pir Sultan Abdal ismi verilmişti. Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. Pir Sultan Aptal Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin metrekare alana inşa ediliyor. Kepez Belediyesinin ‘her inanca’ saygı ilkesiyle yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi’nin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare de yarı açık alanı bulunuyor.



Cemevinde neler var?

Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik odası, Tahtacılar Derneği’nin odası ile idare ve teknik ofisler olacak. Oturma alanlarının olacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 metrekare yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde yeşil alan düzenlemesi de yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı’nda ahşap oturma alanları da oluşturulacak.

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