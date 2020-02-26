Uzm. Dr. Gülcan Uslu: "Tek böbrek ağır spor için engel"

İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Gülcan Uslu Karataş, "Ağır spor ve darbe alınabilecek egzersiz ve hobilerden uzak durulmalıdır. Boks, halter, kayak, paten, futbol, binicilik ve buna benzer spor dallarında ani düşme ve darbe olasılıkları son derece yüksektir" dedi.

Doğuştan tek böbrekli olanlar ya da herhangi bir hastalık ya da nedene bağlı olarak bir böbreğini kaybeden kişiler yaşamlarına sağlıklı bir birey olarak devam edebilse de böbrek sağlığını korumak için düzenli kontroller gerekiyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Gülcan Uslu Karataş, tek böbrekli kişilerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Böbreklerin insan vücudunda bulunan zararlı maddeleri ve atıkları idrar aracılığıyla vücuttan arındırdığını dile getiren Karataş, "Vücutta bulunan su ve tuz dengesini sağlar, kanda bulunan mineralleri de belli bir sabit seviyede tutar. Yaklaşık 750 kişiden biri tek böbrekli doğar. Doğuştan tek böbreklilerin görülme oranı, erkeklerde daha fazladır ve genellikle sol böbrek yoktur. Ayrıca bazı kişilerin böbreklerinden biri; tıkanma, tümör veya kaza nedeniyle alınmak zorunda kalınabilir ya da böbreklerden bir tanesi nakil nedeniyle bağışlanmış olabilir. Bunun için endişelenmeyi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü iki böbrek yerine tek böbrek de vücudun ihtiyacı yeterlidir" ifadelerine yer verdi.



"Su tüketimini ihmal etmeyin"

"Böbrek tek başına iki böbreğin görevini rahatlıkla karşılar" diyen Karataş, "Dolayısıyla tek böbrekli kişilerde beslenme kuralları da normal insanlar ile aynıdır. Özel bir diyet uygulamalarına gerek yoktur. Sağlıklı bir birey gibi yeterli su tüketimi ve tuz kullanımına dikkat etmelidir. Günde en az 2,5 3 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca tek olan sağlıklı böbrek, hızlı bir şekilde büyür ve çift halindeki böbrek boyutlarına göre daha büyük olur. Bundan dolayı tek böbrekler normal böbrekten daha büyük olduğu için travmaya daha yatkındır. Bu nedenle özellikle travma, darbe gibi durumlardan özenle kaçınmak son derece önemlidir. Ağır spor ve darbe alınabilecek egzersiz ve hobilerden uzak durulmalıdır. Boks, halter, kayak, paten, futbol, binicilik ve buna benzer spor dallarında ani düşme ve darbe olasılıkları son derece yüksektir" diye belirtti.



"Yılda bir doktor kontrolü şart"

Tek böbrekli olarak dünyaya gelen ya da farklı hastalıklar sonucunda böbreğinin birini kaybeden kişilerin 20 25 yıl sonra idrarlarında yüksek düzeyde protein kaçağı gözlemlenebileceğini aktaran Karataş, "Böbrek fonksiyonlarında da değişimler oluşabilir. Tek böbrekli kişilerin yüksek tansiyon riski daha yüksektir bu nedenle tansiyonlarını ara ara kontrol ettirmeleri önemlidir. Ayrıca yılda bir defa mutlaka iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı tarafından kontrolden geçirilmeleri gerekir. İdrar tetkiki, böbrek fonksiyonları ve böbrek ultrasonografisi görülmelidir. Hatta bir sıkıntı olduğu gözlemlenirse bu kontrol aralıkları daha da sıklaştırılabilir" mesajını verdi.

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