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Bakan Soylu: Turizmcinin sonuna kadar yanındayız

DHA

ANTALYA'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turizmde rekorlar kırıldığını ve turizmcilerin sonuna kadar yanlarında olduklarını belirterek, "Size her konuda destek vermek, hükümetimizin en önemli anlayışlarından biridir" dedi.
Antalya'da 2020 Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, ATSO Başkanı Davut Çetin, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ilçe belediye başkanları, turizm sivil örgütleri temsilcileri ve sektörden çok sayıda isim katıldı.
Bakan Süleyman Soylu, turizmcilerin, ülkenin yarınlarını hazırlayan, dünya barışı ve sevgiye, kardeşliğe, dünyanın tüm kültür mirasına sahip çıkan ve bunu bütün dünyayla paylaşan, memleketi, işini, insanını, ailesini seven ve çantası elinde dünyanın her tarafında hem ay yıldızlı bayrağı, hem de milleti temsil etmeye çalışan, ülkenin yüz akı olduğunu söyledi. Bakan Soylu, Türkiye'yi turizmde liderliğe taşımakta büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.
21'İNCİ YÜZYIL BEKLENTİLERİN ALTINDA
2020 yılının turizmcilere hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, 21'inci yüzyılı hiç kimsenin böyle beklemediğine işaret ederek, "20'nci yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'nın estirdiği birleşme, dünyayla bütünleşme, barış, özgürlük, yüksek demokrasi, bütün bunların tamamı hepimizi etkilemişti. Neredeyse 21'inci yüzyıl ilk çeyreğinde işimize uçakla gidip gelebilmeyi hayal etmeye başlamıştık. Çünkü 20'nci yüzyılın bize verdiği intiba tamamen bu şekildeydi. 21'inci yüzyıl başladı ve her birimiz bırakın mesleklerimizi, insan olarak beklentilerimizin çok dışında, altında bir tabloyla karşı karşıya kaldık" dedi.
PARİS VE LONDRA ÖRNEKLERİ
Hiç kimsenin Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini görebileceğini tahmin edemeyeceğini anlatan Soylu, "20'nci yüzyılda bize sorulsa, böyle bir tahminim olmazdı. Aynısı Londra metrosunda. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu bir sonuç. Bir tarafta dünyadaki gelir eşitsizliği, batının doğunun yükselişini engellemek için ortaya koyduğu politik anlayış. Aynı zamanda ABD, Rusya arasında son 35-40 yılın gerilimlerinden birinin devreye girmiş olması ve bu vekalet savaşlarının özellikle büyük devletlerin hoşuna gitmesi. Özellikle dünyanın doğusunda adalet, eğitim, sağlık ve tüm bunlarla gıda ve suya erişimdeki maalesef hepimizin şahit olduğu gelişimdeki yoksunluk 21'inci asırda dünyada hiç beklemediğimiz göçleri tetikledi" diye konuştu.
REKORLAR KIRAN TÜRKİYE TABLOSU
"Bizi sınamayın" uyarısında da bulunan Bakan Soylu, şu anda Avrupa'nın can simidinin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "455 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece 2019 yılında. Bu ne demektir, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir çalışma vardır. 192 ülkeden insan bugün benim ülkemde yaşıyor. Bir tarafta kaçak göçle mücadele eden, bir taraftan uluslararası uyuşturucu networkü tam anlamıyla kesmeye çalışan, bir taraftan kendi iç güvenliğini oturtan, bir taraftan da turizmde rekorlar üzerine rekorlar kıran bir Türkiye tablosundan bahsediyoruz" dedi.
'TURİZMDE DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ'
Türkiye'nin turizmde daha işin başında olduğunu belirten Soylu, "Bir vizyon, bir gelecek ortaya koymak açısından söylüyorum. Belki sizin kadar değil ama Türkiye'nin birçok ilçesinde, birçok vilayetinde, Türkiye'nin birçok kültürünü, geleneğini, yörenin birçok alışkanlığını hisseden, dokunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Türkiye daha kapıları açılmamış bir hazine olarak durmaktadır. Hem bizim, hem dünya için. Dünyada iki peygamberin yan yana yattığı başka bir ülke yoktur. Dünyanın başka gelişmiş ülkesinde böyle bir imkanı verin, orayı turizm cenneti hale getirirler. Size böyle onlarca, yüzlerce örnek verebilirim. Ülkemizin güzellikleri açısından, siz binlerce örnek verebilirsiniz bana" ifadelerini kullandı.
2016'YI HATIRLATTI
2016 şartlarında nasıl ayakta kalabilmenin hesapları yapılırken, şimdi de ne kadar uzun sıçrama yapabilirizin hesabının yapıldığını söyleyen Soylu, Mardin'de turizmin geçen yıldan bu yıla yüzde 200 arttığını, otellerde bu yıl yer olmayacağını kaydetti. Diyarbakır'ın neredeyse tam kapasite dolduğunu, Tunceli'de yüzde 60 artış yaşandığını anlatan Soylu, "İstanbul yükselerek devam edecek, Antalya liderliğindeki açık ara anlayışını devam ettirecek, bunu hep beraber göreceğiz" dedi.
TURİZMCİLERE DESTEK SÖZÜ
Turizmcilerin sonuna kadar yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Size her konuda destek vermek, hükümetimizin en önemli anlayışlarından biridir. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızın kabinede sunduğu her adıma tüm arkadaşlarımızın destek verdiğini görüyorum. Çok fazla iş yapacağız. Turizm elbetteki ekonomi bir taraftan gelişme ama bizim için en önemli şekilde yumuşak güçtür. Bu gücü bütün dünyaya birleştirme konusundaki en önemli stratejimizdir" şeklinde konuştu.
2020'DE İKİ HANELİ BÜYÜME
Her yıl sezon öncesinde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sezona yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu ise Antalya'nın 2019'da bütün zamanların rekorunu kırarak, 15 milyon 644 bin yabancı turist ağırladığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı istatistiklere göre Antalya'ya geçen sene yerli ve yabancı 23 milyon 100 bin insanın giriş yaptığını kaydeden Karaloğlu, "94 milyon geceleme ile Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri. Sektörümüzdeki herkes, Antalya'daki huzur, güvenlik ve gelenlerin esenliğine bağlı olduğunun farkındayız. Antalya'nın güvenliği için İçişleri Bakanlığı olarak insan kaynağı, araç ve gereç noktasında en üst düzeyde desteklediniz. Bundan dolayı Antalya Valisi olarak şükran duyuyorum. 2020'de yine iki haneli büyüme ile yeni rekorlar kıracağımız bir sezonu hep birlikte sağlayacağımıza inanmaktayım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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