Kaş’ta turizm toplantısı yapıldı

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Talip Demirci

Antalya (IHA) Antalya’nın Kaş ilçesinde turizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, Liman Başkanı Salahattin Erdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri, tekneci, balıkçı ve dalgıçlar katıldı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Limanı’nda düzenlenen programda, ilçenin bu sezon turizmde büyük bir hareketliliğe ulaşacağını söyledi.

2020 Patara Yılı’na değinen Başkan Ulutaş, esnaflara ve teknecilere sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

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