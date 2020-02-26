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12 yıl hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye yakalandı

DHA


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, 34 suç kaydı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye Çimen, polis tarafından yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 34 ayrı suç kaydı, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 10 yıldır aranan Zekiye Çimen'in yerini belirleyip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Zekiye Çimen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Çimen, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-02-26 16:07:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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