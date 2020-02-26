Gamze'nin ölümüne neden olan sürücü arkadaşına 4 yıl 5 ay hapis



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kullandığı aracın kaza yapması sonucu arkadaşı Gamze Yılbaş'ın (18) ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü İlayda Kılıç'a (21) verilen 5 yıl hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Sanığı 4 yıl 5 ay hapse mahkum eden mahkeme, infaz işlemlerinin başlaması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Sağlık kolejini bitirip özel hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda Kılıç, Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. Kılıç'ın aracına binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı. İlayda Kılıç'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, sonra da taklalar atarak yola savruldu. Kazada aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlayda Kılıç ve Yaren Su Ş. kazayı hafif yaralı atlattı.

Sürücü İlayda Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık İlayda Kılıç 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçu'ndan 4 yıl hapse mahkum oldu. Sanığın suçu bilinçli taksirle işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı yarı oranında artırarak 6 yıla çıkardı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 yıla indirdi. Sanığın sürücü belgesine de 3 yıl süreyle el konuldu.

TARAFLAR, KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmada karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık İlayda Kılıç katılmazken, Gamze Yılbaş'ın annesi Döndü Bora, babası İsmail Yılbaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen İsmail A., olay tarihinde şirket aracıyla kaza yerinden geçtiğini belirterek, "Siyah bir araç benim önümdeki aracı hızlı bir şekilde geçip öndeki diğer araca makas attı. Ardından başka bir araca makas attı. Benim hızım 70 civarındayken makas atan aracın hızı 80-85 kilometre olabilir. Kaza yapan aracın iki araca makas attığını bizzat gördüm" dedi. Tanık Serkan U. da kaza yapan aracın sürücüsünün telaşlı bir şekilde, biri kovalıyormuş gibi bir anda sola kırdığını ve ardından aracın takla attığını ifade etti.

Ölen Gamze Yılbaş'ın anne-babası ve avukatları, ceza indiriminde bulunmaksızın, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı da sanığın 'taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçundan, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak, sanığın asli kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olması ve hatır taşımacılığı yapmasını dikkate alarak 4 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın bilinçli taksirle atılı suçu işlediğine kanaat getirerek cezayı üçte bir oranında artırarak 5 yıl 4 aya çıkardı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı sonuç olarak 4 yıl 5 aya düşürdü. Ehliyetine de 1 yıl el konulan sanık İlayda Kılıç için kesin hüküm veren mahkeme, dosyayı infaz işlemlerinin başlaması için yerel mahkemeye gönderdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-02-26 16:29:57



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