CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten 4 hastaneye akülü şarj istasyonu Akülü sandalye ya da araç kullanan engelli bireyler, şarj istasyonu kurulacak 4 hastanede şarj sorunu yaşamayacak

Hayatı Aydınlat Projesi ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 4 hastaneye akülü sandalye şarj istasyonu kuracak.

Sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde öne çıkan CK Enerji Akdeniz Elektrik, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak üzere 2016 yılında başlatılan Hayatı Aydınlat Projesi’nin kapsamını genişletti. Proje çerçevesinde çalışanlarının katılımı ile düzenlenen Hayatı Aydınlat Konserleri’nden elde edilen gelirle bugüne kadar Antalya şehir merkezinde çeşitli noktalara akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu ağını genişletti.

İlk etapta Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesine kurulacak olan şarj istasyonunun protokol töreni İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Mart ayında yapımına başlanacak istasyonların protokolünü CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli ve Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzaladı.



"Mart ayında hizmete girecek"

İstasyonların temini, kurulum ve bakımlarının kendileri tarafından karşılanacağını dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde yer almasına, sağlık hizmetlerinden çok daha rahat bir şekilde yararlanmasına destek olmak istiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde 4 hastanemizde mart başından itibaren akülü sandalye şarj istasyonlarımız devreye girmiş olacak. Vatandaşlarımız günün her saatinde ücretsiz olarak bu istasyonlardan akülü sandalyelerini şarj edebilecek. Çalışanlarımızdan oluşan gönüllü koromuzun nisan ayı başlarında vereceği konser ve gelirleri ile şarj istasyonları kurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



"Hastanelerle devam ettik"

Engelli bireylere yönelik başlattıkları şarj istasyonları kurulumuna hastanelerle devam ettiklerini dile getiren Değerli, “Engelli vatandaşlarımızın hastanede kalma süreleri uzadıkça araçlarında şarj sorunu olabiliyor. Bu sorunu kuracağımız istasyonla çözüyoruz. CK olarak hem ağaç dikimi, hem de sokak hayvanlarına destek noktasında çalışmalarımız da sürüyor” dedi.



"4 hastaneye kurulacak"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, daha önce CK Enerji Akdeniz ile engelli bireylere yönelik akülü araçlara jeneratör dağıtıldığını anımsattı.

Bunun devamında engelli bireylerin hastanede yaşayabilecekleri şarj sorununa da CK Enerji Akdeniz’in çözüm ürettiğini ifade eden Hülür, “Çünkü bu hastalarımız tetkik ve tedavi süreleri hastanede uzun olabiliyor. Araçlarını 4 hastanemizde bu kişiler şarj edebilecek” diye konuştu.

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