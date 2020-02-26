Kayıp Melisa'yı, halasının oğlunun kaçırdığı iddiası (2)



'ÇOCUĞUMU İSTİYORUM'

Kaş'ta yaşayan Şenol-Nurcan Çelikli çifti, halasının oğlu A.Y. tarafından kaçırıldığını ileri sürdükleri 15 yaşındaki kızları Melisa Çelikli'nin geri getirilmesini istedi. Baba Çelikli, "Kızımız kaçırıldı. Sağa sola sorduk, haber alamıyoruz kendisinden. Beş gün oldu. Kaçıran yeğenim. Bunlar kaçırdı, 5 günden beri haber alamıyoruz. 15 yaşında çocuk, kızımızı istiyoruz, kızımızı getirsinler. Getirmiyorlar çocuğu. Arada aracılar var, 'Bir şeyler yapın' diyorlar ama ne yapacağım, bunlar daha çocuk. Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

Anne Çelikli de "Böyle şeylerden korkuyorduk zaten, kaçırdılar kızımı, ben kızımı geri istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-02-26 16:37:30



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