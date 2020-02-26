Kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Antalya'da, telefonla aradıkları F.M.'yi kendilerini savcı olarak tanıtarak, 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltılanan alınan Ömer-İbrahim Pekin kardeşler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-02-26 16:48:48
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