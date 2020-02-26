Aksu’da kanalizasyon çalışması sebebiyle bazı yollar kapanacak

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Büyükşehir Belediyesi’nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Aksu’da bazı yollar 28 Şubat29 Mart tarihleri arasında bir ay süresince trafiğe kapalı olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Aksu’nun kanalizasyon sorununu çözmek için başlattı çalışmalar hızla devam devam ediyor. Gerçekleştirilecek kanalizasyon kolektör hattı imalatı nedeniyle 28 Şubat 29 Mart tarihleri arasında Aksu’da bazı yollar ulaşıma kapatılacak. Çalışmalar kapsamında güneyde ilk olarak 28 Şubat’ta 100. Sokak ulaşıma kapatılacak ve alternatif ulaşım 101. Sokak’tan sağlanacak. 19 Mart 29 Mart tarihleri arasında da kuzeyde D 400 yan yolu trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte ulaşım Atatürk CaddesiPerge yolu istikametinden sağlanacak.

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