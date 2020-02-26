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Lukas Podolski: Antalyaspor'a tatile gelmedim

DHA


Tolga YILDIRIM Emrah GÜL / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, "Antalyaspor'a tatile değil, başarı kazandırmak için geldim" dedi.
Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Lukas Podolski, Antalya Stadyumu'ndaki akrep heykeli önünde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği, tezahüratla sevgi gösterisinde bulunduğu Podolski forma imzaladı.
Etkinlikte konuşan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, devre arasında en iyi transferi yapan takımlardan biri olduklarını belirtti. Kazanmak için görev yaptıklarını vurgulayan Öztürk, "Antalyaspor tarihinde Dünya Kupası'nı kazanan futbolcu ilk kez Antalyaspor forması giyiyor. Biz kazanmaya geldik, Podolski de kazanmaya geldi. Attığı gollerle de bunu gösteriyor. 3 gol attı, ikisi sayılmadı. Fenerbahçe maçına saklıyor gollerini. Antalya'yı çok seviyor. Antalyaspor'a sadece para kazanmak, futbol oynamak için değil, kente destek, turizme katkı sağlamak için geldi. Biz hem kupayı, hem de ligde iyi yerlere gelmeyi hak eden Antalyaspor'u yaratmak için geldik" dedi.
Podolski ise taraftarın kendisine gösterdiği ilgi ve maçlardaki desteğinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe maçında da taraftarın desteğine ihtiyacı olduklarını belirten Podolski, "Beni  Antalyaspor'a getiren herkese teşekkür ediyorum. Onlara borcum var. Podolski olarak bütün gücümle Antalyaspor yararına olacağımın sözünü veririm. Buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yere getirmek için geldim. Takımımız çok iyi. Şehirde ve takımda çok büyük potansiyel var. Bu potansiyelin hakkını vermeye çalışacağız. Antalyaspor'a tatile değil, başarı kazandırmak için geldim. Kulüp ve şehir olarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Ailemle birlikte buradayız. Her maçı kazanacağız diye durum yok ama her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Tüm imkanımla Antalyaspor´un başarısı için sahada olacağının sözünü veriyorum" diye konuştu.
Podolski konuşması sırasında kendisine ikram edilen çayı içti. Taraftar, Podolski'ye tezahüratında Antalyaspor'un kupa kazanmasını istedi. Taraftarla üçlü çeken Podolski, daha sonra onlarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Etkinlikte taraftara, üzerinde Podolski'nin fotoğrafının yer aldığı bardakta çay ikram edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Podolski´den detay görüntüler
Podolski´nin taraftara üçlü çektirmesi
Formalara imza atması
Ali Şafak Öztürk ve Podolski'nin açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-02-26 19:23:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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