Antalyaspor'dan Podolski'ye imza günü Podolski: "Buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yere getirmek için geldim"

Antalyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski için imza günü etkinliği düzenledi. Podolski etkinlikte, "Buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yere getirmek için geldim" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un devre arasında Japonya Ligi ekiplerinden Wissel Kobe'den transfer ettiği Lukas Podolski, Antalya Stadyumu yerleşkesinde yer alan akrep heykeli önünde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. İkram edilen çayı da içen Podolski, taraftarın sevgi gösterilerine teşekkür edip, kırmızıbeyazlı formaları imzaladı.

Organizasyonda konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, devre arasında çok iyi transferler yaptıklarını belirterek, “Antalyaspor tarihinde Dünya Kupası'nı kazanan futbolcu ilk kez Antalyaspor forması giyiyor. Biz kazanmaya geldik, Podolski de kazanmaya geldi. Attığı gollerle de bunu gösteriyor. 3 gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini Fenerbahçe maçına saklıyor. Antalya'yı çok seviyor. Antalyaspor'a sadece para kazanmak, futbol oynamak için değil, kente destek, turizme katkı sağlamak için geldi. Biz hem kupayı hem de ligde iyi yerlere gelmeyi hak eden Antalyaspor'u oluşturmak için geldik" diye konuştu.



"Antalya'ya tatile değil, takımı iyi yere getirmek içim geldim"

Podolski ise Antalyaspor’un hem ligde hem de kupada istediği yere gelmesine katkı vermek istediğini belirtti.

Taraftarın geldiği ilk günden beri kendisine gösterdiği sevgiye teşekkür eden Podolski, “Fenerbahçe maçında da taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Beni Antalyaspor'a getiren herkese teşekkür ediyorum. Onlara borcum var. Podolski olarak bütün gücümle Antalyaspor yararına olacağımın sözünü veririm. Buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yere getirmek için geldim. Takımımız çok iyi. Şehirde ve takımda çok büyük potansiyel var. Bu potansiyelin hakkını vermeye çalışacağım. Antalyaspor'a tatile değil, başarı kazandırmak için geldim. Kulüp ve şehir olarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Her maçı kazanacağız diye durum yok ama her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

Podolski Antalyaspor’da 3 lig maçında 32 dakika süre alırken, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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