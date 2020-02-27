AK Parti Kaş ilçe başkan adayı belli oldu

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AK Parti Kaş İlçe Teşkilatı'nın kongre sürecinde başkan adayı belli oldu. Mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Aksak’ın tekrar aday olmadığı AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkan adayı olarak Okay Bilgin ismi açıklandı.

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısı sonucunda, AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde partinin ilçe teşkilat başkan yardımcısı Okay Bilgin aday açıklandı.

AK Parti İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, 29 Şubat cumartesi günü Kaş Belediyesi Fevzi Gürsoy Kültür Salonu'nda yapılacak.

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