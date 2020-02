2365 rakımlı Tahtalı Dağı'ndan atlayış yapmak için gün sayıyorlar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya 57 kilometre uzaklıkta bulunan 2365 rakımdaki Tahtalı Dağı zirvesinden atlayış yapmak için paraşütçüler, sezonun açılması için Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yenilenen iznin çıkmasını bekliyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden her sezon yenilenen atlayış izninin çıkmasını bekleyen Escape Yamaç Paraşüt Okulu, iznin çıkmasıyla birlikte sezonu açacak. Mart ayının son haftası atlayışların başlayacağını aktaran yamaç paraşüt okulu ortağı Mehmet Dursun, hazırlıkların tamamlandığını, faaliyet izin belgesinin çıkmasını beklediklerini söyledi.

Sezonun açılmasıyla birlikte günde planlı 5 atlayış gerçekleştirdiklerini anlatan Dursun, "Hava şartları el verdiği sürece atlayış yapabiliyoruz. Sezonda yerli yabancı binlerce turisti, yamaç paraşütüyle uçuruyoruz. Eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyorlar. Sezonu açmak için Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yenilenen iznimizin çıkmasını bekliyoruz. İzin belgemizi aldıktan sonra atlayışlara başlayacağız" dedi.

RÜZGARIN HIZI 25 KİLOMETREYİ GEÇERSE UÇUŞLAR DURUYOR

Tahtalı Dağı zirvesinin yamaç paraşütü için uygun zirvelerden biri olduğunu belirten profesyonel yamaç paraşütçüsü Mehmet Dursun, "Kuzey rüzgarları hariç üç cepheden gelen rüzgarı gören bir zirveye sahibiz. Bu nedenle rüzgar kuzey harici ne taraftan eserse essin atlayışımız gerçekleşiyor. Atlayışlarımızı sadece rüzgarın hızı kısıtlayabiliyor. 25 kilometrenin üstünde seyreden rüzgar hızında atlayış yapmıyoruz" dedi.

'Özgürlüğe Uçun' sloganı ile yıl boyunca yüzlerce tatilcinin ayaklarını yerden kesen yamaç paraşüt etkinliği, 7'den 70'e büyük ilgi görüyor. Tahtalı Dağı zirvesinde başlayan uçuş, deniz seviyesinde son buluyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-02-27 08:15:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.