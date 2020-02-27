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Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, “Kuvayi Milliye Destanı” ile perdesini açacak

İHA

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in girişimleriyle Konyaaltı’nda ilk kez kurulan Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, ilk oyununda Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” adlı eserini sahneye taşıyacak. İlk oyun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde izleyiciyle buluşacak.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in kültürsanat projeleri arasında yer alan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu projesi hayata geçiyor. Geçtiğimiz aylarda seçmeleri yapılan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu’nda provalar başladı. Usta tiyatrocu Haluk Cömert’in Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, haftanın beş günü çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, ilk oyunun da Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” adlı eserini sahneye taşıyacak.
Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, 237 kişinin başvuru yaptığı seçmeler sonrasında güzel bir ekip oluşturduklarını belirterek, 27 Mart’ta Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye adlı eserini oyunlaştırıp, sahneye koymanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Haluk Cömert, “Konyaaltı Belediye Tiyatrosu olarak 27 Mart’ta Kuvayi Milliyet Destanı oyununu sahneye çıkacağız. Daha sonra da Haziran ayında tiyatromuzdaki oyuncularımızın bir sınavları olacak. Ne kadar nitelikte oldukları, ne kadar yol aldıklarına bakacağız. Başkanımız tiyatromuzun kuruluşuna start verdi. Daha sonrası proje doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklar. Kurumsal anlamda bir tiyatroya dönüşeceğiz ve ayın belirli günlerinde oyun oynayan, profesyonel bir tiyatro haline geleceğiz” dedi.

"Kardeş tiyatrolarımız olacak"
Konyaaltı Belediyesi bünyesinde ilk kez tiyatro kuruluşunun yapıldığını söyleyen Cömert, “Bir şehir tiyatrosu bütünü içerisinde bunu yapacağız. Çevre ilçelerimize de tiyatro hizmeti götüreceğiz. Hedeflerimiz arasında Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler festivali var. Kardeş illerimiz, ilçelerimiz olacak. Onlarla karşılıklı paslaşmalarımız olacak. Onlardan bize oyunlar gelecek, bizden onlara oyunlar gidecek. Okullarımızın katılabileceği liseler arası tiyatro yarışmaları düzenleyeceğiz. Kısa film atölyelerimiz olacak, mahallerimizi arası kısa film festivali yapmayı hedefliyoruz. Bölgemizde bulunun belediyenin hizmet verdiği çeşitli yerlerde tiyatro faaliyetini hayata geçirebileceğimiz kurs niteliğinde bir takım etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

"Güzel bir ekip olduk"
Konyaaltı Belediye Tiyatrosu’nda yer alan oyuncu Özlem Gür Dokuyucu ise Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nı edebi bir metin haline dönüştürerek, en güzel şekilde seyirci ile buluşturacaklarını belirtti. Özlem Gür Dokuyucu, “8 bölümden oluşan bölümü seyircimizle buluşturmak için provalarımıza başladık. Keyifli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımız çok başarılı fikirlere sahipler. Çok güzel bir ekip olduk. Dünya Tiyatro Günü bizim için çok kıymetli, hem de ilk oyunumuzda Nazım Hikmet’in bir oyununu olan Kuvayi Milliyet Destanı’nı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde oynamak nasip olacak. Oyun olmayan bir metni sahneye taşıdığımız için biz de heyecanlıyız. Seyircilerimiz çok keyifli bir oyun izleyecekler. Tüm tiyatro severleri bekleriz” dedi.
Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu’nun ilk kez sahneye taşıyacağı Kuvayi Milliye Destanı, 27 Mart 2020 Dünya Tiyatrolar Günü’nde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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