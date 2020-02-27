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Corendon Airlines Alman seyahat acenteleriyle buluştu Hannover’den Diyarbakır’a ilk kez uçacak

İHA

Corendon Airlines, 2020 yılı planlarını anlatmak ve Hannover çıkışlı yeni uçuşlarını tanıtmak üzere Almanya’da faaliyet gösteren etnik ve Alman seyahat acenteleriyle Hannover’de gerçekleştirilen akşam yemeklerinde bir araya geldi.
Almanya pazarındaki operasyonlarını sürdüren Corendon Airlines, meydan, destinasyon, base ve uçuş sayısını artırıyor. Bu çerçevede Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve şirket yöneticileri, 2020 yılı planlarını anlatmak ve Hannover’den yapacağı uçuşlarını tanıtmak üzere Hannover’de etnik ve Alman acenteleriyle 2021 Şubat tarihlerinde iki ayrı özel yemekle bir araya geldi. Alman acentelerin katıldığı gecede sahne alan Münih All Stars grubu ve Türk acentelerin katıldığı gecede sahne alan Mert Keskin ve orkestrası, misafirlere keyifli anlar yaşattı. Arz ettiği koltuk kapasitesi göz önüne alındığında Almanya’daki en büyük üçüncü meydanı olan Hannover’e 27 Haziran tarihinde iki uçak base edecek olan başarılı havayolu 2020 yaz sezonunda bu meydandan yoğun bir uçuş programı planlıyor.

"Hannover’den Diyarbakır’a ilk kez uçacak"
Haziran itibarıyla Hannover’e iki uçak base edeceklerini önemle belirten Corendon Airlines Almanya Temsilcisi Thomas Braun, “2014 yılında girdiğimiz Almanya pazarındaki yüksek rekabet durumuna rağmen her geçen gün yükselişimizi sürdürüyoruz. Koltuk kapasitesi ve destinasyon çeşitliliğimizi artırarak Almanya pazarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hannover de bizim için çok önemli bir uçuş noktası. Hinterlandının çok elverişli olması, Hannover dışında çevre şehirlerden de çok fazla yolcu trafiği çekiyor. Aynı zamanda havalimanının 24 saat açık olması ise bizim stratejik planlarımız ve operasyon takvimimizle örtüşüyor. Bu avantajlar ile birlikte bu meydandan maksimum verimle operasyon gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Öyle ki arz ettiğimiz koltuk sayısı bazında Almanya genelinde üçüncü büyük pazarımız. NisanEkim ayları arasında haftada 54 uçuş yapacağımız Hannover için 2020 yaz sezonunda 460 bin koltuk planlıyoruz. Uçuş planlamamızda hem turistik destinasyonlar hem de Anadolu hatları yoğun olarak yer alıyor. Örneğin Corendon Airlines olarak Diyarbakır’a ilk kez Hannover’den uçacağız. Kış sezonunda da 2 uçağımız burada base olmaya ve operasyonlarını sürdürmeye devam edecek" dedi.

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