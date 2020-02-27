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Antalya'da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

İHA

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, yaralamak, yetkisiz olarak belirli alanlara girmek, hırsızlık, ormanlık alan işgali, kişisel verileri ele geçirmek, tehdit, mala zarar vermek, Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan İ.Ö. , S.K. C.O. A.G. H.B. A.Y. M.K.Y. N.A. Ş.G. V.İ. H.H.A. K.Ç. H.Y. İ.K. E.D. ve M.E. olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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