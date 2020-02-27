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Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama

DHA


Ahmet İSTEKBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da internetten tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira aldıkları sırada polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na 24 Şubat günü gelen H.B.Y., internetten tanışıp, görüştüğü İbrahim K. ve Görkem Y.'nin zorla yarı çıplak görüntülerini çekip, şantaj yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. İkili ile Kundu'daki evlerinde buluştuklarını ve alkol aldıklarını anlatan H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkardıktan sonra boğazımı sıkıp, görüntülerimi çektiler. Eve gelen Yunus Emre S. isimli gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmalar kaydetmişler" dedi. Cep telefonu ile banka kartlarını alan şüphelilerin, 3 bin lira istediklerini aksi takdirde görüntüleri ailesine yollayacaklarını söylediklerini ifade etti. 
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Gasp Bürosu ekipleri de seri numaraları alınan toplam 3 bin lirayı verdikleri H.B.Y.'ye şüphelileri aratarak, randevu ayarlamasını söyledi.  H.B.Y. de şüphelileri ile geçen salı günü saat 18.30'da 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde buluştu. 4 kişi olarak gelen şüpheliler, parayı aldıkları anda polis ekiplerince yakalandı.
KARMAŞA YARATIP KAÇMAK İSTEDİ
Bu sırada şüphelilerden İbrahim K. paralarla kaçmaya çalıştı. Koşarken elindeki paraları sokağa saçarak, karmaşa yaratmak isteyen İbrahim K., kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Paralar ise AVM'nin güvenliği görevlileri tarafından toplanıp, polise teslim edildi.
H.B.Y.'nin cep telefonu da şüpheliler ile ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yunus Emre S., Lütfü G.,İbrahim K. ve Görkem Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görkem Y.  'nitelikli yağma', Yunus Emre S. ve Lütfü G. 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' suçundan tutuklandı. İbrahim K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. .DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEKBülent TATOĞULLARI
2020-02-27 11:48:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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