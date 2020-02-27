Uno tutkunları Kepez’de buluşuyor

Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle ‘Fiat Uno Fest 2020’ düzenlenecek. Kamp çadırıyla başlayacak festival etkinlikleri, 29 Mart Pazar günü DokumaPark’ta devam edecek.

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark, Uno tipi otomobil tutkunlarını ağırlayacak. ‘Fiat Uno Fest 2020’ etkinlikleri otomobil severlerin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye’nin dört bir köşesinden katılımların olacağı festivalin etkinlikleri kamp çadırıyla başlayacak ve 29 Mart Pazar günü de DokumaPark’ta devam edecek. Tutkunları buluşturacak festival, birbirinden renkli yarışmalara, konserlere ev sahipliği yapacak. Modifiye Güzeli Yarışması, Desibel Yarışması ve Orjinallik Yarışmalarının düzenleneceği festivalde, katılımcıları da birbirinden özel hediyeler bekliyor. Uno araçların sergileneceği festivalde bağlama ustaları Hasan Gümüştaş ve Recep Vural da konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.



Tütüncü’den festivale davet

Festival hazırlıkları kapsamında Antalya Fiat Uno Club Başkanı Oktay Ceylan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü, ziyaret etti. Başkan Tütüncü, 29 Mart Pazar günü yapılacak olan ‘Fiat Uno Fest 2020’ etkinliklerini kulübün Başkanı Ceylan ile beraber sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tüm Antalyalıları ‘Fiat Uno Fest 2020’ etkinliklerine beklediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Sevgili Antalyalılar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi 29 Mart 2020’de Antalya DokumaPark’a bekliyoruz. Uno severler buluşmamız var. Bu güzel festivalde hep beraber olmayı ümit ediyoruz.” dedi. Antalya Fiat Uno Club Başkanı Oktay Ceylan’da festival için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Festival çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Festivale Türkiye’nin her noktasından Fiat Uno tutkunları katılacak. Festival süresince çeşitli yarışmalar yapılacak ve hediyeler dağıtılacak. Tüm Antalyalıları festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.

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