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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Komşu cinayeti davasında 'arama kaydı' incelemesi

DHA


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın (51), ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Dumanlı'nın olay öncesinde Kır'ı aradığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, duruşma salonunda sanık ile ölenin cep telefonlarını çıkartıp, şifrelerini girerek arama kayıtlarını inceledi. Telefonlarda iddia edilen arama kaydının olmadığının görülmesi üzerine de cep telefonlarında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.
Cinayet, geçen yıl 6 Ekim akşamı saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Celil Dumanlı'nın eşi S., olaydan bir süre önce evi terk etti. Engelli 2 çocuk babası olan Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, arkadaşlarıyla birlikte evinin bahçesinde oturan, Bayram Kır'ı gördü. Hızla evine gidip, tabancasını aldı ve geri geldi. Adliyede şoförlük yapan gören Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen Bayram Kır koşarak kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı 5 kurşun sıkarak öldürdü. Celil Dumanlı ise evinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. 
Dumanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
SUÇLAMAYI KABUL ETTİ
'Kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanık Celil Dumanlı ile  ölen Ramazan Kır'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamayı kabul eden Celil Dumanlı, şöyle konuştu:
"Eşim yaşadığımız sitede beni aldattı ve kendisinden ayrıldım. Çocuklarımız için yeniden birleştik ve oradan şimdiki evimize taşındık. Altı yıldır bu adreste oturuyorum. Bayram Kır'ı tanırım. Kendisi komşumuz olur. Eşim, Kır ailesinin evine sık sık giderdi. Ben de kendisine güvenmediğim için eşimi uyardım ve gitmemesini istedim. Ancak eşim dinlemedi, gitmeye devam etti. Eşim Bayram Kır'ın annesi ile çok samimiydi. Bu süreçte tartışmalar yaşadık. Hatta eşim ve iki çocuğumla mahkemelik olduk. Bir süre sonra eşimin tavırlarında değişiklik oldu. Saçını boyuyor, makyaj yapıyor, sosyal medyada istemediğim fotoğraflar paylaşıyordu. Yatağını da ayırmıştı."
'HALİME'NİN ALLAH BELASINI VERSİN'
Eşinin kullandığı telefonun üzerine kayıtlı olduğunu kaydeden Dumanlı, şunları söyledi:
"GSM şirketinden eşimin kullandığı telefonun arama ayrıntılarını istedim. 'Halime' adına kayıtlı telefonla sürekli görüşüyordu. Eşimin tanıdığım tüm arkadaşlarına, Halime diye bir arkadaşı olup olmadığını sordum. Hepsi de böyle bir arkadaşı olmadığını söyledi. Bu numarayı aradığımda erkek çıktı. Halime'nin kendi eşi olduğunu ve çocukları okula götürdüğünü söyledi. Eşiyle görüşmek istediğimi söyleyince beni tersledi. 'Bir daha bu numarayı arama karını yatağından alırım' dedi ve telefonu kapattı. Bu sıralarda evi satılığa çıkarmıştım. Üzerime kayıtlı başka bir hattan Ramazan Kır'ın annesinin telefonundan beni bir erkek arayıp, evin fiyatını sordu. Arayan numara, üzerime kayıtlı ancak eşimin kullandığı numarayı da aradı. Ben telefonu açtığımda 'Allah Allah' deyip telefonu kapattı. Eşime numarayı sorduğumda bana 'Halime'nin Allah belasını versin. Seni telefon ile arayan kişiyle ben ilişkiye girdim' dedi. Eşimin WatsApp kayıtlarında gördüğüm yazışmalarda da beni aldattığından emin oldum."
'KARINA SAHİP ÇIKSAYDIN'
Olay günü mahallede dolaşırken Bayram Kır'ı yanında iki kişiyle gördüğünü kaydeden Celil Dumanlı, "Bayram'ın yanında olan kişilerden biri komşum Kenan'dı. Kenan'a daha önce eşimin beni aldattığından ve bir komşumdan şüphelendiğimi söylemiştim. O sıralar Bayram beni sokakta gördüğünde yolunu değiştirir, konuşmazdı. Yanlarına gitmeden önce Bayram'ı telefonla aradım. Bayram açmadan kapattım. Yanlarına gittim. Beni gören Kenan, Bayram'a 'kaç kaç' dedi. Bayram kaçınca eşimle birlikte olan kişinin bu olduğuna kanaat getirdim. Peşinden koştum. Bayram, ayağı takılıp, düştü. Yanına gittim ve ona 'Benim karımı yatağımdan alan kişi sen misin?' dedim. O da bana, 'Karına sahip çıksaydın' dedi, kafam döndü ve uzun zamandır üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş ettim."
MAHKEME BAŞKANI TELEFONLARI KONTROL ETTİ
Mahkeme başkanının sorusu üzerine Celil Dumanlı, eşiyle öleni bir arada görmediğini söyledi. İkili arasında ilişki olduğu yönünde de kimsenin kendisine bir şey söylemediğini ifade etti.
Mahkeme başkanı, dosya kapsamında el konulan sanık ve ölenin cep telefonlarını çıkardı. Kendi şarj aletini kullanarak, telefonları şifrelerini girip açtı. Telefondaki kayıtları inceleyen mahkeme başkanı, olay saatinde maktulün, sanığın telefonundan arandığına dair kayıt bulunmadığını, ayrıca maktulün telefonunda sanığın eşinin numarasının kayıtlı olmadığını söyledi. Bunun üzerine sanık, numaraların olaydan sonra silinmiş olabileceğini öne sürdü.
Duruşmada dinlenen Kır'ın annesi ve kızkardeşi de sanığın anlattıklarının kurgu olduğunu söyledi.
Mahkeme başkanı, telefonların bilirkişi tarafından incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-02-27 12:56:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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