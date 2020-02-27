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Varsak’ta su kesintisi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün arıza onarım çalışması nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Kepez İlçesi Varsak bölgesinde su kesintisi yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün arıza onarım çalışması nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Kepez İlçesi Varsak bölgesinde su kesintisi yaşanacak.
ASAT’tan yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçesi Termessos İsale Hattı’ndaki ana boru üzerindeki arızanın tamir, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş, Esentepe, Menderes mahallelerinde 07.00 24.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden abonelere su verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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