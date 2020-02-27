Varsak’ta su kesintisi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün arıza onarım çalışması nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Kepez İlçesi Varsak bölgesinde su kesintisi yaşanacak.

ASAT’tan yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçesi Termessos İsale Hattı’ndaki ana boru üzerindeki arızanın tamir, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş, Esentepe, Menderes mahallelerinde 07.00 24.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden abonelere su verilecek.

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