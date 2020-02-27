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ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ilk kez kapılarını açtı 10 bin ziyaretçi hedefiyle açılan fuarda Enerji sektörü temsilcileri Antalya’da bir araya geldi

İHA

Antalya’da bu yıl ilki düzenlenen Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı (ENEREX), kapılarını ziyarete açtı. Fuarda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, güneş enerjisinin önemine işaret ederek “365 günde 300 gün güneş gören bir kentimiz var. Türkiye’nin en yüksek güneşlenme günü olan şehri Antalya. Allah’ın en büyük enerji kaynağından en çok istifade edebileceğimiz il" dedi.
Antalya Expo Center’da üç gün sürecek ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı, bugün kapılarını ziyarete açtı. Enerji sektörü temsilcilerini Antalya’da bir araya getiren fuara 60’tan fazla firma, 150’den fazla da ürün yer aldı. Fuar için düzenlene açılış törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Sporcu, POYD Başkanı Ülkay Atmaca ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“Hedefimiz Antalya’yı enerji üssü haline getirmek”
Fuarı açmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, üç gün sürecek fuarda enerji sektörü ve enerji temsilcilerinin Antalya’da bir araya geldiğini söyledi. Fuarda, enerji verimliliği, enerji dönüşümüne ilişkin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik en son gelişmeler ile ürün ve hizmetlerin vitrine çıktığını belirten Bıdı, “Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda Antalya’nın sahip olduğu potansiyelin fuarlarla pekiştirmek, ANFAŞ’ın en önemli misyonlarından biri. Mevcut fuarlarımızın rotasını yurt dışında yeni pazarlara çevirirken, iç ve dış ticaretimizi canlandıracak ENEREX Antalya Fuarı gibi yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün kapılarını ilk kez açan ENEREX’in hedefi, Antalya’yı enerji üssü haline getirmek" dedi.
5 bin metrekarelik alanda kurulan fuara 60’tan fazla firmanın katıldığını ve 150’den fazla ürün yer aldığını aktaran Bıdı, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplam 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

"Aylık 25 milyon lira elektrik parası ödüyoruz"
Kentin çok sayıda fuar ve kongrelere ev sahipliği yaptığına işaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, enerji üzerine açılan bir fuarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aylık 25 milyon lira elektrik parası verdiklerini belirten Böcek, “Bu Antalyalıların parası. Bizden önce Mustafa Akaydın döneminde başlatılan çöp arıtmayla ilgili enerji üretimi ve sonraki arkadaşlarımızın da devam ettirdiği projelerimiz ve bizim de projelerimiz var. Enerji verimliliği konusunda kurumsal olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Bir taraftan ekonomik anlamda, bir taraftan da temiz havayla ilgili bu önem taşıyor” dedi.
Yerli ve yabancı turistler olmak üzere kentin 23 milyon turist ağırladığına işaret eden Böcek, “Nüfusumuz 2 milyon 511 bin 700. Kısacası burada iktidarıyla muhalefetiyle, başta Sayın Valimiz olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye RES ve HES’de çok önemli mesafeler aldı”
Antalya Valisi Münir Karaloğl ise Türkiye’nin enerji kaynakları bakımından özellikle fosil kaynaklarda çok zengin bir ülke sayılmadığını ve her sene milyarlar dolar ödeme yaptığını söyledi. Türkiye’nin rüzgar ve güneşten enerji üretiminde önemli bir konumda olduğunu belirten Karaloğlu, “2003 yılına kadar bununda farkında değildik. Rüzgar ve güneşten enerji üretmek serbest değildi. Yasal olarak getirip üretmeniz mümkün değildi. 20032004’te çıkarılan yasalarla birlikte yenilebilir enerji kaynaklarında Türkiye, hem Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Hidroelektrik Santral (HES) konusunda çok önemli mesafeler aldı" diye konuştu.

“300 gün güne görüyoruz”
Antalya’nın güneş enerjisi konusunda en önemli yeri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, “365 günde 300 gün güneş gören bir kentimiz var. Türkiye’nin en yüksek güneşlenme günü olan şehri Antalya. Allah’ın en büyük enerji kaynağından en çok istifade edebileceğimiz il. Antalya’da güneş enerjisi konusunda önemli yatırımlar, önemli gelişmeler var. Daha işin başındayız ama işin sanayi kısmında da, teknoloji kısmında da ilerliyoruz. Antalya güneş enerjisi teknolojisinde de ilerliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem teknolojisi üretildiği hem de güneşini enerjiye dönüştürdüğü bir şehir olacak” dedi.
Karaloğlu, turizm sektöründeki otellerin de yapılaşmasının güneş enerjisine dönüştürmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi, protokol üyeleri fuardaki stantları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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