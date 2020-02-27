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Bakan Pakdemirli: "Yerli balık tüketilmesinde ev hanımlarını kazanmalıyız" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Avrupa ülkeleri arasında su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa ülkeleri içinde 2’inciyiz, 82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz,ülkemiz net ihracatçıdır" “Türkiye’de hala kişi başı balık tüketimi 6 kilogram seviyesindedir" "2023’de 600 bin ton su ürünleri yetiştirme kapsamında ihracattan gelir hedefi 2 milyar dolar" "Hanımlar belki sevmiyor evde yapmayı ama bu işin üstesinden gelmemiz lazım balığı yedirmemiz lazım. Balık yenmeden sağlıklı nesil yetiştirme imkanımız yok" "Yerli balık tüketilmesi konusunda bir defa evleri hanımlarını kazanmamız lazım. HORECA( hotel,restoran,cafe) sektörünü kazanmamız lazım " "Adana’da 16 bin 500 ton kapasiteli Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, 1.6 milyar yatırımla kurulacak, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak" "66 milyon lira destekleme ödemesi ise yarın hesaplara yatacak"

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de kişi başı balık tüketiminin ortalama 6 kilogram olduğunu, bu noktada yerli balık tüketilmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek, "Yerli balık tüketilmesi konusunda bir defa evleri, hanımları kazanmamız lazım. HORECA (hotel,restoran,cafe) sektörünü kazanmamız lazım" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Kundu Turizm Bölgesindeki bir otelde, su ürünleri yetiştiricileri ve paydaşlarının katılımıyla düzenlenen, 8’inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, son yıllarda her konuda iddialı işler yapan ülkelerden biri haline geldiklerini söyledi. Yaşanan depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getiren Pakdemirli, "Depremler, çığ felaketi yaşadık. Devletimiz güçlü can siparene çalışarak önemli ve hızlı şekilde bu olaylara müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.
Su ürünlerinin Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Sadece ülkemizin sınırlarından, ülkemizin içine dönüp bakıp, ülkemiz içinde işlem yapmanın dışında, sahillerimizden uzağa ufka bakıp buradaki suları denizi kullanmamız gerekir. Türkiye bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da çağ atladı. Ortaya iddialı hedefler koyuyoruz. Türkiye 2023 için dünyada ilk 10 hedefi koymuş durumda. Tarımda ilk 10’a girdik daha üstünü düşünüyoruz. İlgilendiğimiz her alan su ürünlerindeki başarı gibi olsa çok daha sevindirici olur. Türkiye koyduğu hedeflere daha erken varabilirdi. Su ürünleri 2023 hedeflerine çok erken vardı. Şimdi ortaya yeni hedef koyacağız dedik, yüzde 10 artıracağımızı zannetti yeni hedef 2 milyar dolar. Olabilecek işler bunlar" dedi.

"Türkiye ihracatçı"
Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin dünyada su ürünleri yetiştiriciliği alanında en hızlı büyüyen 3’üncü ülke olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin iddialı işlere imza attığını dile getiren Bekir Pakdemirli, "Avrupa ülkeleri arasında su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa ülkeleri içinde 2’inciyiz, 82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz, ülkemiz net ihracatçıdır. Ama bizim ürünlerimizi aracı başka ülkeler pazarlıyor. Bizim pazarlama faaliyetlerimizi biraz daha arttırmamız lazım. Nihai tüketiciye olan her zincirde müdahil olabilme durumunda olmalıyız. Alın teri üreticimizin en fazla katma değeri alıyor olması gerekir.” ifadelerine yer verdi.
Akılların bir araya gelip toplanmasından büyük faydalar çıktığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Özel sektörle bağı güçlendirmeyi burada hedefliyoruz. Biz plan ve çerçeveyi yaparız, özel sektörün iştahlı ve yatırım yapması gerekir. Bizde sizleri motive edeceğiz, gayret göstermeniz için sizleri teşvik ediyor olacağız" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 yıl aradan sonra Tarım Şurası’nı yaptıklarını kaydederek, bu şurada 83 milyonun fikirlerini aldıklarını ve 5 yıllık bir tarım planı oluşturduklarını söyledi. Şurada balıkçılıkla ilgili ayrı bir grubun olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bu alanda 6 hedef ve 74 strateji belirledik. Kararları ödev olarak aldık ve 38 eylem planı içinde gerçekleştireceğiz. 16’sını 20220’de diğerlerini belirlene süre içinde tamamlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den balıkçılık ve su ürünlerinde 6 hedef
Bakan Pakdemirli, balıkçılık ve su ürünlerindeki 6 hedefi şöyle sıraladı:
"Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ile üretim ve verimlilik, su kaynaklarında koruma geliştirme ve işletme, yetiştiricilikte sürdürülebilirlik, iş ve hizmetlerin etkinliği verimlilik ve rasyonellik, vizyon arge ve inovasyon işletme değerlendirme ve pazarlama.”
Bakan Pakdemirli, 2023’de 600 bin ton su ürünleri yetiştirme hedefi kapsamında ihracattan geliri ise 2 milyar dolar çıkarmak istediklerini belirtti.

"Kişi başı tüketim bizde 6 kilo"
“Su ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak, balıkçının ve yetiştiricinin gelir ve ferahını arttırmak, kişi başı balık tüketimini arttırmak, balığın yanı sıra diğer su ürünlerinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak” gibi hedeflerinin olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Türkiye’de hala kişi başı balık tüketimi 6 kilogram seviyesindedir. Sofrada balık ömür boyu sağlık. Sofranızda balık olursa ömür boyu sağlıklı olunuyor. Doktorun tavsiyesi ne olmuştur, eti az ye, haftada bir gün ye, sebzeyi bol tüket Akdeniz tipi beslen. Ülkemizin 4 tarafı sularla çevriliyken Akdeniz tipi beslenenlerin sayısı ancak ve ancak sahillerde yaşayanlarla sınırlı. Bizim balığı daha fazla tüketiyor olmamız gerekir. Dünyada 20 kilo, Avrupa’da 24 kiloyken bizim balığı daha fazla tüketmemiz gerekir. Türkiye’nin üretimde fazlamız var. Kanatlıda hem de su ürünlerinde fazlamız var. Bir yandan ihracatı hedefleyeceğiz ama sağlıklı nesiller için balığı soframıza ekliyor olmamız gerekir. Haftada bir günle başlıyor olmak lazım. Hanımlar belki sevmiyor evde yapmayı ama bu işin üstesinden gelmemiz lazım balığı yedirmemiz lazım. Balık yenmeden sağlıklı nesil yetiştirme imkanımız yok" şeklinde konuştu.

600 bin ton hedefi
2002’de 61 bin ton olan üretimi 2019 yılında 350 bin tona ulaştığını kaydeden Bakan Pakdemirli, “Yaklaşık 5 kat artışımız var. 2023 için üretim hedefi 600 bin ton, 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var.2002’de 97 milyon dolarken, 2019’da gelir 1,02 milyar dolar oldu. 2023 hedefini gerçekleştireceğiz. Arkanızdayız, daha fazla ne varsa destek verelim" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, orman kira bedellerinin hafifletilmesiyle ilgili yönetmeliğin kısa süre içinde yayınlanacağını da bildirdi.

"Ürün çeşitlenmeli"
Türkiye’de su ürünleri noktasında üretimin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde üretimi çeşitlendirmek için midye, karides, salyangoz, sülük, su bitkilerinde eskiye oranla daha agresif büyüme stratejilerimiz mutlaka olacak. 70 bin ton midye yetiştiriciliği için müracaat yapıldı ama 100 bini geçeğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ev hanımlarını kazanmamız lazım"
Bakan Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:
"Yerli balık tüketilmesi konusunda bir defa evleri hanımlarını kazanmamız lazım. HORECA (hotel,restoran,cafe) sektörünü kazanmamız lazım. Diğer taraftan da kamu kurumlarında su ürünlerinin tercih edilmesi ve menülerde bulunmasını talep ediyoruz ve olumlu gelişmeler alıyoruz.”
Bakan Pakdemirli, 20 yıldır değişmesi istenen su ürünleri kanunu değiştirdiklerini, su ve su alanı kiralama süresini 3 yıl değil 5 yıl yaptıklarını kaydetti.

"2023 hedefi 75 bin ton"
Yeni su ürünleri üretim alanları açtıklarını bildiren Bakan Bekir Pakdemirli, "Türk somonunda 30 bin tona ilave olarak 88 bin ton kapasiteli deniz alanı planladık. 2023’dede Türk somunu üretimi 75 bin tona varacak. Bugünkünün 3 mislini planlıyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli, Adana, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Elazığ, Erzurum, Muğla ve Kastamonu’daki barajlarda 72 bin ton kapasiteli üretim alanı açtıklarını ifade etti.

"Adana'ya su ürünleri OSB'si geliyor"
Adana’da denizde 30 bin ton üretim alanı açtıklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, Mersin’deki 50 bin ton kapasiteli alanın üretime başladığını belirtti. Bakan Pakdemirli, Adana’da 16 bin 500 ton kapasiteli Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’nin 1,6 milyar yatırımla kurulacağını ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

"66 milyon destek yarın yatıyor"
Türk somonunu geliştirerek alabalık satışlarındaki dönemsel sorunu çözdüklerini ifade eden Pakdemirli, “Türk somonunda desteklemesini kilogramda 1 liradan, 1,5 liraya çıkardık. Yetiştiricilere 3 milyar lira destek verdik. 66 milyon lira destekleme ödemesi ise yarın hesaplarınıza yatacak.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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