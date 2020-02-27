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Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor Yavrularının önünde vurulan sokak köpeği 2 ayda ayağa kalktı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yavrusunun önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan sokak köpeği 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Köpeğin yavrularının sahiplendirildiğini belirten Veteriner Teknikeri Ebru Özden, sağlığına kavuşan ve kısırlaştırılan anne köpeğinin de sahibini beklediğini söyledi.

Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor Yavrularının önünde vurulan sokak köpeği 2 ayda ayağa kalktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yavrusunun önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan sokak köpeği 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Köpeğin yavrularının sahiplendirildiğini belirten Veteriner Teknikeri Ebru Özden, sağlığına kavuşan ve kısırlaştırılan anne köpeğinin de sahibini beklediğini söyledi.
Manavgat'ta 27 Ocak tarihinde bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, ManavgatAkseki D695 kara yolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği ile 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı. Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpek barınağa getirilerek Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından ameliyat edilirken vücudundan 7 adet saçma çıkarıldı.
Yaralanan anne köpeğin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağındaki 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner Teknikeri Ebru Özden, “Sokak köpeği barınağa geldiğinde durumu çok kötüydü. Veterinerimiz Osman Coşar ile birlikte yarasını temizledikten sonra ameliyatını gerçekleştirdik. 2 aylık sürecin ardından da eski sağlığına kavuştu. Kısırlaştırıldı ve sahiplenecek hayvanseveri bekliyor” dedi.
Özden, sokak köpeğinin 6 yavrusunun ise daha önce sahiplendirildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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