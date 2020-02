Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran bekçi, adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 255 Sokak üzerindeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yapıldığı sırada, Ahmet C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş kimlik verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine elindeki bıçağı bekçilere doğru çeken Ahmet C., kaçmaya başladı.

Ahmet C.´yi kovalayan bekçiler durması için havaya 2 el ateş etti. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden Ahmet C., adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet C.'yi ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar ise inceleme yapılmak üzere toplandı. Ahmet C.'yi vuran adı açıklanmayan bekçi, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bekçi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ahmat C.'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-02-27



