Kemer Yörük Şenliği Festivale dönüşüyor

On yıldır Kemer’de yapılan Kemer Yörük Şenlikleri, markalaşması amacıyla büyütülerek festivale dönüştürülüyor. Yapılması planlanan festival kapsamında, Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turan Aslan, Kemer Yörük Beyi Durmuş Can ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kemer Yörük Şenliklerinin bir haftaya yayılması ve şenliğin marka festival haline getirilmesi amaçlanıyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve yörük kültürünü Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarının başında yer alan Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirlere de aktarabilmek amacıyla festivalde yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kemer merkezde kurulacak yörük temalı parkta, bir hafta boyunca Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirlere de yörük kültürünün tanıtımının yapılması amaçlanıyor.



"Yörük çalıştayları ve paneller"

Toplantıda konuşan Kaymakam Dayanç, yörük kültürünün Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kemer’de yapılan yörük şenliklerinin ile yörük kültürünün yaşatılması anlamında önem arz ettiğini belirterek, “Bu yılki şenlikleri daha geniş kapsamlı olarak festival havasında yapılması daha etkili olacaktır. Bir hafta boyunca yapılacak festivalde, ilçemize gelen misafirlerimize kültürümüzün de tanıtımını yapmış oluruz. Bu anlamda gerekirse Akdeniz Üniversitesi ile yörük çalıştayları ve paneller yapılabilir. Otellerimizde de turistlere bunun en iyi şekilde tanıtımını yapmamız gerekiyor” diye konuştu.



"Kemer’de birçok milletten insan yaşıyor"

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise amaçlarının yörük kültürünü yaşatmak ve çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Kemer Çukuryayla Şenliklerinin artık festival olarak yapmayı planladıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla toplandıklarını kaydetti. Topaloğlu, “Kemer’de birçok milletten insan yaşıyor. Yaz aylarında çok fazla bir nüfusa sahip oluyoruz. İlçemize gelen misafirlerimize de kültürümüzü tanıtabilmek amacıyla festivali 1 hafta yapmayı düşünüyoruz. Kemer merkezde kortej tarzında bir yörük göçü yaparak misafirlerimizin otellerinden çıkarak Kemer’de dolaşmalarını da sağlamak istiyoruz. Festivale, belediye olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turan Aslan da desteklerinden dolayı Kaymak Dayanç ve Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

