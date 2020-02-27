(Görüntülü) Nazım Sangare'den bağlama resitali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Nazım Sangare'den bağlama resitali

DHA

 

 
Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, antrenman sonrası tesislerden dönüşte Kepez Seyir Terası'nda 'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çaldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan milli futbolcunun, yeşil sahadaki becerisinin yanı sıra müzikteki hünerlerini de gösterdiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Fraport TAV Antalyaspor'da dizindeki sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Nazım Sangare'nin tedavisi devam ediyor. Fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı özel antrenman programı uygulayan milli futbolcunun, 3 hafta sonra takımla çalışması planlanıyor. Annesi Türk, babası Gineli olan Nazım Sangare, doğup büyüdüğü Almanya'da başladığı futbol hayatında Antalyaspor formasıyla zirveye ulaştı. A Milli Takıma seçilen Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra, sempatik tavırları, ten rengi ve kıvırcık saçlarıyla taraftarın beğenisini kazandı. Antalya'ya geldiği ilk dönemlerde kendisini tanımayanların Türk olmasına ilk başta inanmaması nedeniyle keyifli diyaloglar yaşandığını anlatan milli futbolcu, fazla bilinmeyen özelliğiyle de futbol severleri şaşırttı. Müziğe ilgisi fazla bilinmeyen Nazım Sangare, zaman zaman arkadaş ortamında, takım kamplarında bağlama çalarak farklı hünerlerini de gösterdi. Antrenman yaptığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nden kente dönüşte Kepez Seyir Terası'nda yanında bağlaması olan bir vatandaş ile karşılaşan milli futbolcu, Antalya manzarası eşliğinde bağlama çaldı.
'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çalan Nazım Sangare'ye yanındaki de türküyü söyleyerek eşlik etti. Nazım Sangare'nin bağlama çalarken çekilen video, sosyal medyada taraftardan yoğun ilgi gördü.DHA-Spor Türkiye-Antalya
2020-02-27 15:47:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf ...
(Görüntülü) Vali Karaloğlu: Oteller kendi enerjisini üretmeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Karaloğlu: Oteller kendi enerjisini ...
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "28 Şubat hesaplaşması devam etmeli"
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "28 Şubat ...
Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede burnundan tümör çıktı
YEREL HABERLER Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede burnundan ...
Kemer Yörük Şenliği Festivale dönüşüyor
YEREL HABERLER Kemer Yörük Şenliği Festivale dönüşüyor
Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede
YEREL HABERLER Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede
Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu yeni sahiplerini bekliyor Yavrularının önünde vurulan sokak köpeği 2 ayda ayağa kalktı
YEREL HABERLER Viçdansızların vurduğu sokak köpeği sağlığına kavuştu ...
Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek ...
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık müjde
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık ...
Nazım Sangare'den bağlama resitali
YEREL HABERLER Nazım Sangare'den bağlama resitali
Bakan Pakdemirli: "Yerli balık tüketilmesinde ev hanımlarını kazanmalıyız" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Avrupa ülkeleri arasında su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa ülkeleri içinde 2’inciyiz, 82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz,ülkemiz net ihracatçıdır" “Türkiye’de hala kişi başı balık tüketimi 6 kilogram seviyesindedir" "2023’de 600 bin ton su ürünleri yetiştirme kapsamında ihracattan gelir hedefi 2 milyar dolar" "Hanımlar belki sevmiyor evde yapmayı ama bu işin üstesinden gelmemiz lazım balığı yedirmemiz lazım. Balık yenmeden sağlıklı nesil yetiştirme imkanımız yok" "Yerli balık tüketilmesi konusunda bir defa evleri hanımlarını kazanmamız lazım. HORECA( hotel,restoran,cafe) sektörünü kazanmamız lazım " "Adana’da 16 bin 500 ton kapasiteli Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, 1.6 milyar yatırımla kurulacak, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak" "66 milyon lira destekleme ödemesi ise yarın hesaplara yatacak"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Yerli balık tüketilmesinde ev ...
Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Serik'te Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı
ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ilk kez kapılarını açtı 10 bin ziyaretçi hedefiyle açılan fuarda Enerji sektörü temsilcileri Antalya’da bir araya geldi
YEREL HABERLER ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ilk kez ...
(Görüntülü) TARIM BAKANI PAKDEMIRLI IMRALI'DAKI YANGIN MAKILIK ALANDA KONTROL ALTINDA-EKİYLE (TAMAMI FTP'DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARIM BAKANI PAKDEMIRLI IMRALI'DAKI ...
Başkan Uysal’dan kadınlara çağrı
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan kadınlara çağrı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çözüm Önerileri Paneli Antalya kadın cinayetlerinde 5'inci sırada
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çözüm Önerileri ...
Mezun olduğu okulu soydu
YEREL HABERLER Mezun olduğu okulu soydu
Varsak’ta su kesintisi
YEREL HABERLER Varsak’ta su kesintisi
Atıl haldeki fabrika faaliyete geçirildi Alt yapıda kullanılan beton borular ALDAŞ’ın fabrikasında üretiliyor
YEREL HABERLER Atıl haldeki fabrika faaliyete geçirildi Alt yapıda ...
(Görüntülü) TARIM BAKANI PAKDEMIRLI IMRALI'DAKI YANGIN MAKILIK ALANDA KONTROL ALTINDA (TAMAMI FTP'DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARIM BAKANI PAKDEMIRLI IMRALI'DAKI ...
ATASEM’de kum sanatı gösterisi
YEREL HABERLER ATASEM’de kum sanatı gösterisi
Komşu cinayeti davasında 'arama kaydı' incelemesi
YEREL HABERLER Komşu cinayeti davasında 'arama kaydı' incelemesi
Burdur'da kaçak tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Burdur'da kaçak tarihi eser operasyonu
Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangın açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangın kontrol altına alındı" "1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle müdahale ettik"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X