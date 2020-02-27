(Görüntülü) Vali Karaloğlu: Oteller kendi enerjisini üretmeli

ENERJİ Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı (ENEREX Antalya), ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. 3 gün sürecek enerji fuarının açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Antalya'daki otellerin duvarlarını, çatılarını güneş enerjisi panellerine dönüştürün, otellerimizi yeşil enerji üreten konuma getirmemiz lazım. Oteller kendi enerjilerini kendileri üreten konuma gelmeli, çevre dostu yeşil otellere dönüşmeli" dedi.

ENEREX Antalya, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, EYODER Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Sporcu, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, KOSGEB Antalya İl Müdürü Sinan Kibar ve çok sayıda sivil toplum üyesi katıldı.

DÜNYADAKİ POLİTİK ÇEKİŞME ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLANIYOR

Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, insan ihtiyaçları sıralandığında, enerjinin insanlar için hava ve su kadar önemli olduğunu vurguladı. Enerjinin yaşamın parçası olduğunu, enerjisiz yaşanmaz hale gelindiğini anlatan Karaloğlu, "Dünyada politik çekişmenin en yoğun olduğu bölgelerde enerji kaynaklarının yoğun olması tesadüf değildir. Enerji kaynaklarına ulaşmak ve verimli kullanmak çok önemlidir. Ülkemize baktığımızda enerji kaynakları bakımından özellikle fosil kaynaklar bakımından çok zengin sayılmayız, dışa bağımlı bir ülkeyiz hala. Fosil kaynaklarımız yok ama başka güzelliklere sahibiz. Düne kadar haberdar değildik" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ'

2002 yılına kadar güneş ve rüzgardan enerji üretmenin serbest olmadığını hatırlatan Vali Karaloğlu, 2003-2004 yılları arasında çıkan yasalara göre yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önünün açıldığını söyledi. Karaloğlu, "Bugün yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye, şu anda çok önemli mesafe aldı. Hala değerlendiremediğimiz çok önemli yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. İşte biyogaz ve Antalya kendi çöpünden enerji üreten illerden biridir. Bu konuda önemli mesafe aldık ama gideceğimiz çok yol var" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ GÜNEŞ ENERJİ İLİ ANTALYA

Antalya'nın, gelen insanların sadece plajlarda güneşlenebileceği bir şehir olmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, Antalya'nın güneş enerjisi konusunda Türkiye'nin en verimli ili olduğunu söyledi. Türkiye'de en yüksek güneşlenme gününün Antalya'da olduğunu anlatan Karaloğlu, "300 güneşlenme günü var. Antalya'da güneş enerjisi konusunda önemli yatırımlar var. Antalya güneş enerjisi teknolojisinden de ilerliyor, yeni yatırımcılar da var. Enerjiyi ürettikten sonra verimli kullanmak durumundasınız. En büyük ithalat kalemimiz enerjidir. Onun için kullandığımız ekipmanları daha verimli kullanmalıyız. Daha az enerji ile daha yüksek verim elde edecek ekipmanların kullanılması bu konuda çok önemlidir" diye konuştu.

'OTELLER ÇEVRE DOSTUNA DÖNÜŞMELİ'

Vali Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Bizim turizm sektöründe otellerin çatılarını, duvarlarını güneş panelleri haline getirmemiz mümkünken hala getirmiş durumda değiliz. Antalya'daki otellerin duvarlarını, çatılarını güneş enerjisi panellerine dönüştürün, otellerimizi yeşil enerji üreten konuma getirmemiz lazım. Oteller kendi enerjilerini kendileri üreten konuma gelmeli, çevre dostu yeşil otellere dönüşmeli. Ümit ederim ki her otelden teknik servisteki arkadaşlar bu fuarı gezmesi gerekiyor. Onun için bu fuarı fırsat olarak değerlendirmemiz lazım."

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Antalya dünyanın en güzel yeridir. Enerji ile ilgili bir fuarda sektör temsilcilerini ağırlıyoruz. Güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarımız var. Enerji verimliliği konusunda Antalya'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışma durumdayız. Fuarı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ENERJİ YÜZYILI ŞEKİLLENDİRECEK

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, enerjinin bir dönüşüm olduğunu anlattı. Enerjinin dünyada çok önemli olduğunu vurgulayan Bahar, "Enerjinin tedariki, enerjinin dağıtımı ve enerjinin depolanması önümüzdeki yüzyılı şekillendirecekmiş gibi gözüküyor" dedi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ENEREX Antalya Fuarı'nda 40'ın üzerinde katılımcı firma olduğunu, 150'den fazla ürünün tanıtıldığını anlattı. Fuarı yurtiçi ve yurtdışından 10 bin katılımcının ziyaret etmesini beklediklerini vurgulayan Ali Bıdı, "Enerji her sektörün en büyük harcama giderleri arasında yer alıyor. Bu giderler içindeki elektrik maliyetlerinin düşürülmesinde, dünyada olduğu gibi, 12 ay güneş gören Antalya'mızda da, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, milli, yerli enerji üretimin yapılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasına bu fuar ile öncülük etmek istedik" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri, fuardaki stantlar gezdi. Protokole enerji verimliliği hakkında geliştirilen ürünlerin bilgisi verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-02-27 15:50:37



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