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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "28 Şubat hesaplaşması devam etmeli"

İHA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 23 yıl geçmesine karşın 28 Şubat'ın sivil, akademik, medya, yargı ve siyasi ayağıyla yargı önünde hesaplaşılması gerektiğini savundu.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "28 Şubat hesaplaşması devam etmeli"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 23 yıl geçmesine karşın 28 Şubat’ın sivil, akademik, medya, yargı ve siyasi ayağıyla yargı önünde hesaplaşılması gerektiğini savundu.
Devletin silah kullanmadan ancak devletin bütün kurumlarını bir vesayet kurumuna dönüştürerek milletin üzerinden silindir gibi geçirdiği 28 Şubat darbesiyle milletin öz değerlerine, inançlarına, varlık ve hayatiyetine kast edilmek istendiğini söyleyen Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Her ne kadar gerek darbe sürecinde yer alan kadrolarla hesaplaşılmış gerekse mağduriyetlerin giderilmesi bakımından çok büyük mesafeler katedilmişse de, kanayan bir tek vicdanın, yükselen bir tek ahın, hesap vermemiş bir tek kişinin dahi kalmaması son derece önemlidir. Bu bakımdan, milletin iradesiyle tasfiye ettiği, teveccühünü esirgeyerek gayrimeşru saydığı 28 Şubat’ın sivil, akademik, medya, yargı ve siyasi ayağıyla yargı önünde de hesaplaşmanın gerekliliğine inanıyoruz” dedi.

"Okuma hakları ellerinden alındı"
O dönemde siyasi/brifingli yargı kararlarıyla verilen mahkumiyetlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Miran, okuma hakkı ellerinden alınan, üniversiteyi zamanında bitirmesine engel olunduğu için bugün KPSS engeline takılarak mağduriyet yaşayan kişilerin mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktardı. Miran, “Üniversitelerde, başta başörtülü kız öğrenciler olmak üzere, onlara destek veren, dini kimliği belirgin on binlerce öğrenci üniversitelerden atılmış, MİT 418 öğretim görevlisini irticacı olarak fişlemiş, birçok öğretim görevlisi baskılara uğramış, 139 yükseköğretim kurumu personelinin görevine son verilmiştir. Okullarda cuntanın programı kesintisiz uygulanabilmesi için öğretmenlere baskı yapılmış, 4 bin 625 Millî Eğitim Bakanlığı personeli fişlenmiş, 33 bin 271 öğretmen disiplin soruşturmasına uğramış, 11 bin 890 öğretmen disiplin cezası almış, 11 bin öğretmen istifa ettirilmiş, 3 bin 527 öğretmenin görevine son verilmiştir. O dönemde 2 bin 639 kamu personeli MİT tarafından irticayla ilişki iddiasıyla fişlenmiştir. Devlet kurumlarında çalışan başörtülü kadın memurlar, tarihin en büyük ayrımcılık hareketine maruz kalmış, başlarını açmaya zorlanmış, başını açmayanların görevlerine son verilmiştir. Yine o dönemde bin 635 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli irtica suçlamasıyla ihraç edilmiştir. Üniversitelere başörtülü ve mütedeyyin öğrencilerin girmemesi için imam hatipli öğrencilere katsayı zulmü uygulanmış, imam hatip okullarının orta kısmı kapatılmış, imam hatip liseleri öğrencisizleştirilmiş, sınavlara başörtülü öğrenciler alınmamış, başvurularda başı açık fotoğraf zorunluluğu getirilmiştir. Hayatın her alanından dini tasfiye etmek için bütün devlet kurumları seferber edilmiş, devlet kendi halkına karşı topyekün bir zulüm politikası uygulamıştır. Bütün bunlar olurken, yönetimlerine emekli askerlerin getirildiği bankalardan 17,3 milyar dolar hortumlanarak milletin birikimi, ülkenin zenginliği yağmalanmıştır. Bu süreçte darbenin neden olduğu ekonomik zarar 381 milyar dolardır. Bizler, milleti tasfiye, vesayeti takviye etmeyi amaçlayan bu darbeyi, arkasındaki güçleri, darbenin açtığı yaraları, ürettiği mağduriyetleri, karanlık ilişkilerini, arkasındaki ideolojik anlayışı, millet düşmanlığını unutmadığımız gibi, her zaman bu anlayışa ve sinsi işleyişe karşı teyakkuzda olunsun diye çocuklarımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere de anlatacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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