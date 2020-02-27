Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-02-27 20:07:02
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