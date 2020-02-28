Finike'ye şehit ateşi düştü

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT
2020-02-28 09:58:36
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