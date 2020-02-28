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Varsak Karşıyaka’ya 15'inci park

İHA

Varsak Karşıyaka’ya 15'inci park

Kepez Belediyesi, bugüne kadar 14 park kazandırdığı Varsak Karşıyaka mahallesinde 15'inci parkın da yapımını başlattı.
Kepez Belediyesi, başlattığı yeşil seferberliği kapsamında, meydanları, bahçeleri ve caddeleri ağaçlandırırken; yeni mahalle parkları da yapmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Varsak Karşıya Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde yeni bir parkın yapımını başlattı. Toprak tesviyesi tamamlanan ve çevresine bordür taşı döşenen park, 1600 metrekare araziye inşa ediliyor. Yapımı süren parkta, çocuklar için kaydırak, salıncak gibi oyun mobilyaları ile büyüklere yönelik açık hava spor aletleri olacak. Çim ekimi ve çeşitli bitki ve ağaç dikiminin yapılacağı parka, ahşap oturma alanları da konulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın yapımını kısa bir zaman içerisinde tamamlayarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını ifade ettiler.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, Varsak Karşıyaka Mahallesi’ne yeni yapılan parkla birlikte 15'inci park kazandırılmış oldu. Site tarzı yapılaşmadan dolayı yoğun bir nüfusun bulunduğu mahalleye, 15 parkla 21 bin 300 metrekare yeşil alan üretildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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