İyi İnsan Hareketi Çalıştayı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İyi İnsan Hareketi Çalıştayı yapıldı

İHA

İyi İnsan Hareketi Çalıştayı yapıldı

Antalya'da, özgürlükçü, girişimci ve karakterli iyi insan yetiştirmek amacıyla hazırlanan, 'İyi İnsan Hareketi' projesi ilk çalıştayını yaptı. ‘Haydi Harekete Geç’ parolası ile ivme kazanan proje kapsamında ‘İyi insan kimdir, özellikleri nelerdir? sorularının cevabının arandığı bir Çalıştay tamamlandı.
Antalya Bilim Üniversitesi Döşemealtı Kampüsü’nde gerçekleştirilen 'İyi İnsan Hareketi' Çalıştayı öncesinde katılımcılara proje anlatıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıya İyi İnsan Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakayalı, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Boğaçhan Göksu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek konuşmacı olarak katıldı. İyi İnsan Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakayalı, dernek hakkında bilgiler verdi.
Dernek oluşum sürecinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun desteğini aldıklarını belirten Karakayalı, son yıllarda medyada kan donduran, vicdan sızlatan, sayısı azalmayan çocuk, genç, yaşlı kişilerin haberlerine şahit olduklarını ve bu üzücü tablonun kendilerini yeni bir yol haritası hazırlama fikrine sevk ettiğini söyledi. Karakayalı, “İyi tarih, iyi coğrafya, iyi matematik öğretmenin yanında iyi insan olmayı da öğretmemiz gerektiği gerçeğini ortaya koyduk. Bu fikrin uzun soluklu olması için de bu yılın başında derneğimizi kurduk” diye konuştu.

Her kesimden katılım
Derneğin oluşumuna Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi yanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD ve Gazeteciler Cemiyeti’nin katkı sunduğunu anlatan Mehmet Karakayalı, toplumun her kesiminden insanların yer aldığı Çalıştay’da erdemli, karakterli, hakka riayet eden, hakkı koruyan ve üstün tutan bir nesil yetiştirmek için İyi İnsan kimliğini tartışmaya açtıklarını belirtti.

"Birileri bunu işlemeliydi"
Karakayalı’dan sonra söz alan ve projeye başından beri destek veren isimler arasında yer alan MÜSİAD Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, Bu proje paylaşıldığında çok heyecanlandığını ve memleketin geleceği adına destek olduğunu söyledi. Türkiye'de son yıllarda çokça tartışılan liyakat mi sadakat mi sorusunu iyi insan yetiştirilmediği için sürekli sorulduğunu savunan Göksu, “İyi insan olmayı arka plana attığımız gerçeği var. Bunu birilerinin işlemesi gerekiyordu. Bizlere nasip oldu. Konuyu paylaştığımız herkes sıcak baktı. İnşallah niyetimiz yerine gelir” ifadelerinde bulundu.

"Genel kurallar deforme oldu"
Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş ise teknolojik gelişmelerin dezavantajlarına temas etti. Karakaş, “Dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bir takım dezavantajları birararaya getirdi ve toplumun genel kuralları deforme oldu. Milli Eğitim olarak Değerler Eğitimi Projesi ile tüm Türkiye’de bu deformasyonu engellemek için düğmeye basılmıştı. Antalya ölçeğinde de 550 bin öğrencimizin iyiye ve doğruya yönelimi için İyi insan Hareketi projesi hayata geçti. Projenin en önemli ayaklarından olan Çalıştay’ın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

"Karşılıksız sevgi aşılayın"
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek ise çocukların yetiştirilme şekline vurgu yaptı. Yüksek, “Çocuklarımıza sevgiyi aşılarsak ve bunu karşılıksız aşılarsak çocuklarımız ona aldığımız telefon, arabanın markasından dolayı seviyorsa orada hata var demektir. Çocuklarımız ağladığında ona telefon verip mutlu etmeye çalışıyoruz. Sonra da telefon bağımlısı bir nesil oluşuyor. Değerlere saygılı, insanları, canlıları sevecek nesiller yetiştirmek düsturumuz olmalı. İnşallah bu Çalıştay’ın sonucunda iyi şeyler çıkar, bunun tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İyi insanı tanımladılar
Konuşmaların ardından Çalıştay’ın startı verildi. Gruplar halinde yapılan ve aralarında çocukların da olduğu Çalıştay’da ilk olarak katılımcıların görüşlerini açıklamaları istendi. 1 saat süren bu beyin fırtınasının ardından 10 dakikalık tartışma sürecine geçildi ve fikirlerin açıklığa kavuşturulmasına çalışıldı. 30 dakika sürenin verildiği son bölümde ise ilgi diyagramı başlığı ile raporlama yapıldı. Grup moderatörleri katılımcılara İyi İnsan kimdir? İyi insan kime denir? ve İyi insanın özellikleri ne olmalıdır? şeklinde sorular yöneltti. İyi İnsan Hareketi Derneği’nin liderliğinde gerçekleştirilen Çalıştay’ın önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği ve geniş kitlelere yayılması için çaba sarf edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finike'ye şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Finike'ye şehit ateşi düştü (2)
(Görüntülü) Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anma
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anma
Antalyaspor'da tek hedef galibiyet
YEREL HABERLER Antalyaspor'da tek hedef galibiyet
(Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (EK GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (EK ...
Varsak Karşıyaka’ya 15'inci park
YEREL HABERLER Varsak Karşıyaka’ya 15'inci park
Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini hal hatır sormak için ben aradım
YEREL HABERLER Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini hal ...
Antalyaspor ile Fenerbahçe 48. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Fenerbahçe 48. randevuda
(Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü
Finike'ye şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Finike'ye şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
Finike'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Finike'ye şehit ateşi düştü
Kaçan şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kaçan şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı
Beşiktaş Alanya'da kampa girdi
YEREL HABERLER Beşiktaş Alanya'da kampa girdi
Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)
YEREL HABERLER Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)
Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya’ya geldi
YEREL HABERLER Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya’ya geldi
Başkan Ahmet Nur Çebi Alanya’da Beşiktaşlılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Nur Çebi Alanya’da Beşiktaşlılarla ...
Beşiktaş, Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya'ya geldi
Polis 94 gün önce gerçekleşen gasp olayını aydınlattı Antalya’da genç kıza cinsel saldırıda bulunup, telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Polis 94 gün önce gerçekleşen gasp olayını ...
İçişleri Bakanlığı: Terörist, sağ ele geçirildi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı: Terörist, sağ ele geçirildi
Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2)
Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı yapacağız"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı ...
(Görüntülü)  Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık müjde (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 ...
(Görüntülü) Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel Eğitim Programı'nda konuştu-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel ...
Antalyaspor'da Sangare dönüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sangare dönüyor
(Görüntülü) Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel Eğitim Programı'nda konuştu-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X