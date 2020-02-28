Gece gündüz demeden çalışıp 1 yılda yaptılar, ismini 'Gece Gündüz' koydular 35 üniversite öğrencisinin fiber karbondan yaptığı 110 kilogram ağırlığındaki ‘Gece Gündüz’ isimli elektrikli araç, enerji fuarında ilgi odağı oldu Saatteki hızı 124 kilometreye kadar çıkan araç, 2 saatlik şarjla 200 kilometre gidebiliyor

Üniversite öğrencisi 35 gencin gece gündüz demeden çalışarak fiber karbondan yaptıkları ‘Gece Gündüz’ isimli yarış arabası, görenlerin ilgi odağı oldu. 2 saatlik şarjla 200 kilometre gidebilen 110 kilogram ağırlığındaki aracın saatteki hızı 124 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri tarafından 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında elektrik, bilgisayar ve teknoloji bölümlerinde okuyan 35 öğrenci, gece gündüz demeden çalışarak alternatif yakıtlı (elektrikli) yarış otomobili geliştirdiler. Proje süresi 9 ay, imalat süresi 3 ay süren elektrikli araca ‘Gece Gündüz’ ismi verildi. Dışı karbon fiberle güçlendirilen ‘Gece Gündüz’, farklı rengi ve özellikleriyle Antalya’da katıldığı ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı’nda ilgi odağı oldu. İşçilik hariç maliyeti 100 bin lirayı bulan 110 kilogram ağırlığındaki araç, 2 saatlik şarjla 200 kilometreye kadar gidebiliyor, hızıysa saatte 124 kilometre kadar çıkabiliyor.

Gece Gündüz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlediği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılarak iki kez Türkiye 5’inciliği elde etti.



“Maksimum sürat 124 kilometre”

Antalya’da düzenlenen enerji fuarına katılarak öğrencilerin emeklerini sergilediklerini ifade eden Fizikçi Hidayet Yıldız, “Öğrencilerimiz gece gündüz emeklerini sergiledikleri için araca ‘Gece Gündüz’ ismi verildi. İmalat süresi 3 ay, proje süresi 9 ay sürdü. Yaklaşık 110 kilogram ağırlığına sahip. Tamamen karbon fiber üst yapısı alüminyum şaseye ait bir araç. Üzerindeki pil kapasitesiyle yola çıktığında 2 saatlik şarjla yaklaşık 200 kilometre yol alabilmekte. Yarışlarda genellikle 6570 kilometre hız kullanmaktayız. Şahsımın araç üzerinde gördüğü en maksimum sürat 124 kilometre” dedi.



“AntalyaIsparta arası 4,5 lira maliyetle gidebilir”

El emeği ve işçiliği sayılmadan aracın 100 bin liraya mal edildiğini belirten Yıldız, “Yaklaşık 5 kw motoru bulunmakta. Elektrikli olmasıyla beraber farklı özellikleri bulunmakta. Boyası her baktığınız farklı açıdan farklı renkte görünmekte. AntalyaIsparta arası gidiş gelişi yaklaşık maksimum 4,5 lira maliyetle sağlayabilir” diye konuştu.

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