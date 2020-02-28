Şehidin acı haberi Finike'deki ailesine ulaştı

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Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın (23) Antalya’nın Finike ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Aileye acı haberi bugün saat 06.45'te Finike Kaymakamı Ergün Baysal ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Finike Belediyesi de şehidin evinin etrafında çevre temizliği yaptı. Acı haberi duyan aile yakınları ve vatandaşların taziyelerini Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın babası Salih Korkmaz kabul ediyor.

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