Küfür cinayeti sanığı hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küfür cinayeti sanığı hakim karşısında

DHA


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendisine küfrettiği gerekçesiyle komşusu Hasan Dancı'yı tabancayla vurup öldüren Orkun Narin (34), hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen yıl Aralık ayında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Dancı ile Orkun Narin, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun Narin, üzerindeki tabancayla tek el ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, Orkun Narin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Dancı yaşamını yitirdi. Emniyete giderek teslim olan Orkun Narin ise tutuklandı.
Cinayet sanığı Orkun Narin, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ölenin eşi Sevda Dancı ile oğlu Onur Dancı ve taraf avukatları katıldı. Sanık Orkun Narin savunmasında, Hasan Dancı'nın kendisine sürekli küfrettiğini iddia ederek, "Olay günü alkollüydüm. Eşimle tartışıyordum. Ben rahatsız olan komşularımdan özür diledim ama üst komşum balkondan bana küfretti. Sonra içeri girdim. Ardından eşim, apartmanda sözde eşimi kötü yola sürüklediğim yönünde dedikodular dolaştığını söyledi. Ben bu lafı duyunca tabancayı belime koyup aşağıya indim. Bu dedikoduyu çıkaranlara tepki olarak bağırmaya başladım. Yukarıdan 4 kişi aşağı indi. Ben kaçmaya çalıştım. Küfrederek, üzerime geldiler. Rahmetli üzerime gelirken korkutmak amacıyla yukarıya ateş ettim. Gelmeye devam ederken aşağıya doğru bir kez daha sıktım" diye konuştu.
Ölenin oğlu Onur Dancı ise babasının telaşlı bir şekilde apartmandan dışarıya çıktığını gördüğünü belirterek, "Babam sanığa 'Senin derdin ne' dedi. Bunun üzerine sanık direkt babamın üzerine ateş etti. Ben babamın vurulduğunu görünce sanığın üzerine koştum. Bana da ateş etti ve kurşun isabet etmedi. Sonra da motosikletine binerek kaçtı" dedi.
'BİZ SADECE GÜRÜLTÜDEN ŞİKAYETÇİYDİK'
Ölenin eşi Sevda Dancı ise yaklaşık 3-4 yıldır sanık ve ailesi ile aynı apartmanda oturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sanık ve eşi haftanın 3-4 günü sabah akşam demeden kavga ederlerdi. Zaman zaman uykumuzdan sıçrayarak uyanırdık. Komşular polise şikayet ederlerdi ama hiç etmedik. Pazar günü yine gürültü yaptılar. Kahvaltı yapıyorduk. Sanık yine eşiyle kavga ediyordu. Eşim sigara içmek için balkona çıkınca, alt komşular yine bağırıyorlardı. Eşim balkondan eğilip, 'Yeter, yapma artık. Hafta sonu bile dinlemiyorsunuz' diye seslendi. Sanık da eşime 'İn aşağıya' dedi. Önceleri eşim başkasına söylüyor sandı. Sonra eşim 'Bana mı söylüyorsun' deyince, 'Sana söylüyorum' dedi. Eşim yanımdan ayrılarak aşağıya indi. Ben oğlumu babasının arkasından gönderdim. Eşimin aşağıda sanığa 'senin derdin ne? Ne istiyorsun?' deyişini duydum. Sonra silah sesi duydum. Apartmandan çıktığımda eşimi yerde kanlar içerisinde gördüm. Sanık silahı oğluma doğrulttu. Ateş etti ama kurşun isabet etmedi. Sonra ben 'Yeter, yapma artık. Defol git' diye bağırdım. Motosikletine binip ayrıldı. Eşim karıncayı bile incitmez. Sanık hakkında dedikodu yapmadık. Biz sadece yaptıkları gürültüden şikayetçiydik."
Şikayetçi avukatı da sanığın eşinin, Hasan Dancı vurulduktan sonra 'Beni öldürmeye çalıştı. Keşke beni öldürseydi' şeklinde konuştuğunu ve bu yönde tanıkları olduğunu söyledi. Sanığın eşi D.N. ise eşiyle arada bir tartıştığını, ancak üst komşularının söylenenin aksine sürekli aşağıya doğru vurarak ses çıkardıklarını ve sofra bezlerini aşağıya silkelediklerini öne sürdü. D.N., "Hatta halı silkeleyip, çöp bile atarlardı. Biz bunun için ev aramaya başlamıştık. Ayrıca evde engelli oğlum var. O zaman zaman gürültü çıkarırdı. Olay günü eşimle biraz tartışmamız oldu. Yukarıdaki komşu rahatsız olmuştu. Eşim de yukarıya doğru el sallayarak özür diledi. Sonra ben parkta bir arkadaşıma apartmanda yaşadıklarımızı anlattım. O da bana komşularımızın neden bizi istemediklerini söyledi. Arkadaşım bana 'Kocanın seni sattığının dedikodusunu çıkarmışlar. Sözde kocan seni erkeklere pazarlıyormuş. Sen o yüzden evde ağlıyormuşsun. O yüzden eşinle tartışıyormuşsunuz' şeklinde bir konuşma yaptı. Ben de ağlayarak eve geldim. Eşim neden ağladığımı sorunca anlattım. O da silahını alarak aşağıya indi. Bağırmaya başladı. Rahmetli de 'Ne bağırıyorsun şerefsiz' dedi. Eşim de küfredemeyeceğini söyledi. 3-4 kişi eşimin üzerine geldi. Eşim de önce havaya sonra aşağıya doğru ateş etti" diye konuştu.
Sanık avukatı da müvekkilinin evinde otizmli bir çocuk olduğunu, gürültülerin bundan dolayı çıkmış olabileceğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-02-28 13:39:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu
YEREL HABERLER Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu
ATB Başkanı Çandır: "Yüreğimiz yandı"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "Yüreğimiz yandı"
Çevreci Komşu Kart, Türkiye’ye yayılıyor
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart, Türkiye’ye yayılıyor
Vali Karaloğlu’dan eğitime destek çağrısı Hayırsever vatandaş ile nakdi para karşılığı 8 derslikli okul protokolünü imzalandı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’dan eğitime destek çağrısı Hayırsever ...
(Görüntülü) Antalya'da Rus Konsolosluğu'na olağanüstü önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da Rus Konsolosluğu'na olağanüstü ...
Çocukların yüzü spor malzemeleriyle güldü
YEREL HABERLER Çocukların yüzü spor malzemeleriyle güldü
(Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK FOTOĞRAF İLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK ...
(Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK FOTOĞRAF İLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK ...
(Görüntülü) Enerex'in gözdesi 'Gece Gündüz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Enerex'in gözdesi 'Gece Gündüz'
Deniz Eğitim Merkezi’nde çevre eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Deniz Eğitim Merkezi’nde çevre eğitimleri başladı
Şehidin acı haberi Finike'deki ailesine ulaştı
YEREL HABERLER Şehidin acı haberi Finike'deki ailesine ulaştı
Büyükşehir’den kandilde lokma ve helva ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kandilde lokma ve helva ikramı
Gece gündüz demeden çalışıp 1 yılda yaptılar, ismini 'Gece Gündüz' koydular 35 üniversite öğrencisinin fiber karbondan yaptığı 110 kilogram ağırlığındaki ‘Gece Gündüz’ isimli elektrikli araç, enerji fuarında ilgi odağı oldu Saatteki hızı 124 kilometreye kadar çıkan araç, 2 saatlik şarjla 200 kilometre gidebiliyor
YEREL HABERLER Gece gündüz demeden çalışıp 1 yılda yaptılar, ismini ...
İyi İnsan Hareketi Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER İyi İnsan Hareketi Çalıştayı yapıldı
Finike'ye şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Finike'ye şehit ateşi düştü (2)
(Görüntülü) Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anma
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anma
Antalyaspor'da tek hedef galibiyet
YEREL HABERLER Antalyaspor'da tek hedef galibiyet
(Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (EK GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü (EK ...
Varsak Karşıyaka’ya 15'inci park
YEREL HABERLER Varsak Karşıyaka’ya 15'inci park
Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini hal hatır sormak için ben aradım
YEREL HABERLER Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini hal ...
Antalyaspor ile Fenerbahçe 48. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Fenerbahçe 48. randevuda
(Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'ye şehit ateşi düştü
Finike'ye şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Finike'ye şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
Finike'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Finike'ye şehit ateşi düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X