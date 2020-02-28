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Akdeniz Üniversitesi Senatosundan başsağlığı mesajı

İHA

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, "Bir Kandil gecesi gerçekleştirilen bu hain saldırı aziz milletimizi derinden yaralamış, şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağlamıştır. Hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerinde bulundu.
Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de 2011 yılında başlayan ve bugüne kadar binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Türkiye, bölgemizde yaşanan bu iç savaş sonrasında ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteciye kapısını açmış, Suriye'de barışın sağlanması adına gerek askeri gerekse diplomatik alanda her türlü gayreti göstererek üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Ancak tüm bu gayret ve iyi niyetli yaklaşıma rağmen ateşkesi sağlamak üzere Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlenerek 33 askerimiz şehit edilmiştir. Bir Kandil gecesi gerçekleştirilen bu hain saldırı aziz milletimizi derinden yaralamış, şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağlamıştır. Hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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