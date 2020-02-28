Bar cinayeti sanığı 7 yıl sonra yakalandı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 yıl önce bar işletmecisi Erkan Kaya'nın (31) öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen İhsan Tanrıkulu, Antalya'da saklandığı evde yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2013 yılının Eylül ayında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Genellikle üniversite öğrencilerinin gittiği Küçük Park'ta bar işleten Erkan Kaya, iş yerini kapattıktan sonra aynı sokaktaki bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete gitti. Ancak Kaya'yı, arkasından apartmana giren bir grup, dışarı çıkarıp, tekme ve yumruklarla dövdü. Ayrıca bıçakladı. Saldırganlar, kendilerini bekleyen 2 otomobil ile olay yerinden kaçarken, Erkan Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otopside Kaya'nın göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi.

Polis, İhsan Tanrıkulu, Serdar G., Sidar G. ve Süleyman Y. oldukları belirlenen saldırganları yakalayarak, gözaltına aldı. Serdar G. tutuklanırken, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan yargılama sonunda ise Serdar G. ömür boyu, İhsan Tanrıkulu 25 yıl, diğer iki sanık ise 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın onanmasının ardından kayıplara karışan İhsan Tanrıkulu'nun, Antalya'da olduğu tespit edildi. Tanrıkulu, Kepez Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İhsan Tanrıkulu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-02-28 14:08:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.