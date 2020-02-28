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Kendisine küfrettiğini iddia ettiği komşusunu öldürdü Komşusunu vuran sanık: "Öldürmek isteseydim oğluna, karısına ve kızına da ateş ederdim"

İHA

Antalya'da kendisine küfür ettiği iddia edilen komşusunu tabancayla vurarak öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi, hakkında konuşulan dedikoduları eşine anlattığını ifade ederek, "Anlık oldu. Sonrasında eşim silahını alıp dışarıya çıktı. ‘Kim benim karıma iftira atıyor’ diye bağırmaya başladı. Yukarıdaki maktul de çıkıp, ‘ne bağırıyorsun şerefsiz’ dedi. Eşim de, ‘sen kimsin? Bana küfür edemezsin’ dedi. 34 kişi aşağıya indiler. Eşim motoruyla parkın köşesine kaçtı. Maktul eşime küfrederek, ‘gel gel’ diye bağırdı. Eşim, ‘gelmeyin üstüme’ diye bağırdı ve havaya ateş etti" dedi. Öldürme kastının olmadığını söyleyen sanık ise, "Öldürmek isteseydim oğluna, karısına ve kızına da ateş ederdim” diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre olay, 15 Aralık 2019’da Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 sokakta meydana geldi. İddialara göre, aynı apartmanda oturan Hüseyin Dancı ve seyyar satıcı Orkun N. (36) arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Orkun N. evine giderek, ruhsatsız tabancasını aldı. Hüseyin Dancı ise evinden çıkarak aşağıya indi.
İkili, binanın önünde de tartıştıkları sırada, Orkun N. yanında bulunan tabancasıyla önce havaya, ardından da Hüseyin Dancı’ya ateş etti. Karın boşluğundan yaralanan Dancı, hastaneye kaldırıldı. Orkun N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Dancı ise yaşamını yitirdi. Hakkında ‘kasten insan öldürme’, ‘silahla tehdit’ suçlarından dava açılan sanık Orkun N., Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Orkun N., maktulün eşi ve oğlu, taraf avukatları ve sanığın yakınları katıldı.

"Eşim hakkındaki söylentilere dayanamadım"
Savunmasında olaydan bir gün önce eşi D.N. ile tartıştığını ifade eden Orkun N., komşusu Dancı’nın ise kendilerini uyardığını kaydetti. Maktul Hüseyin Dancı’nın küfürlü konuştuğunu ileri süren sanık, “Olay günü eşim bana hakkında söylenen dedikoduları anlattı. Ben eşimi kötü yola düşürmüşüm, eşimi dövüyormuşum. Ben de binadan dışarıya çıkıp bağırmaya başladım. Maktul ve beraberindekiler aşağıya indi. Yaklaşık 4 kişi aşağıya indiler. Ben de ‘üzerime gelmeyin’ diye bağırdım. Bana küfür ettiler. 2 el ateş ettim ve tekrardan, ‘üzerime gelmeyin’ dedim. Daha sonra bir el daha ateş ettim. Olay bundan ibarettir” dedi.
Sanık Orkun N., mahkeme başkanının ‘tabancayı alıp niye aşağıya iniyorsun’ sorusuna ise, “4 kişi üzerime gelince korktum. Korkumdan aldım” diye cevapladı.

"Oğluma ve bana silah çevirdi"
Maktulün eşi Sevda Dancı ise sanık ve eşinin sürekli kavga ettiklerini belirtti. Olay günü sanığın yüksek sesle bağırdığını ifade eden Sevda Dancı, “Sanık bağırırken eşi de, eşimi kastederek, ‘sus adam duyacak şimdi’ dedi. Sanık da küfür etti, eşim yanıma geldi, sonra da balkona çıktı. Şahıs da aşağıda eşimin çıkmasını bekliyormuş. Eşime, 'İn aşağıya' dedi. Ben de oğlumun yanına gittim ve peşinden gitmesini söyledim. Oğlum inerken ben de arkasından ses duydum. Eşim, ‘Benden ne istiyorsun? Benimle derdin ne’ dedi. Sonra silah sesini duydum. Sanık oğluma silah doğrulttu, oğluma isabet etmedi. Sonra bana silahı çevirdi” ifadelerini kullandı.

"Eşim, 'ağabey kusura bakma' dedi"
Olaydan bir gün önce eşi Orkun N.’nin telefonunu evde unuttuğunu kaydeden D.N. (35), kendisinin pencereden eşine telefonunu verdiğini ve de yüksek sesle, ‘eve geç gelme’ diyerek eşine seslendiğini söyledi. Kısa süre eşiyle konuştuğunu ifade eden D.N., “Eşim bana, ‘kes sesini’ deyince ben camı kapatıp içeri girdim. Yukarıdaki komşu çıkıp eşime bağırarak bir şeyler söyledi. Ama ben ne dediğini anlamadım. Hemen cama gittim, eşim ellerini birleştirerek, ‘ağabey kusura bakma’ dedi. O an maktul camı kapattı, eşim ise işe gitti” şeklinde konuştu.

"Eşim silahını alıp dışarıya çıktı"
Olay gününü anlatan D.N., ifadesine şöyle devam etti:
“Ben yemek yapmak için markete çıktım ve komşularımdan birisini gördüm. Komşumla sohbet ederken, eşimin neden maktul ile tartıştığını sordu. Ben de olanları anlattım. O da bana, ‘bir şey söyleyeceğim ama söylemeye de korkuyorum’ dedi. ‘Seni yukarıdakiler neden istemiyor biliyor musun? Eşin kötü yola düşürmüş, sen o yüzden evde ağlıyormuşsun, o yüzden tartışıyormuşsunuz’ dedi. Benim başımdan kaynar sular döküldü. Ben de koşarak karşı komşumuzun yanına gittim. Ona ağlayarak olayları anlatınca, ‘Bunu biliyordum ama sen üzülme diye söyleyemedim’ dedi. Ben bir kez daha yıkıldım, artık gerçek olduğuna inanmıştım. Sonrasında eşim eve geldi. Ağladığımı görünce nedenini sordu. Ben de duyduklarımı anlattım. Eşim de, ‘sen ne diyorsun’, ‘sen nereden duydun’ dedi. Anlık oldu. Sonrasında eşim silahını alıp dışarıya çıktı. ‘Kim benim karıma iftira atıyor’ diye bağırmaya başladı. Yukarıdaki rahmetli de çıkıp, ‘ne bağırıyorsun’ dedi. Eşim de ‘sen kimsin? Bana küfür edemezsin’ dedi. 34 kişi aşağıya indiler. Eşim motoruyla parkın köşesine kaçtı. Maktul eşime küfrederek, ‘gel gel’ diye bağırdı. Eşim, ‘gelmeyin üstüme’ diye bağırdı ve havaya ateş etti. Maktul eşimin üzerine doğru koşuyordu. Eşim bunun üzerine havaya bir daha ateş etti. Maktul eşimin üzerine gelmeye devam edince eşim tekrar bir el ateş etti. Sonra çığlıklar yükseldi.”
Sanık Orkun N. de öldürme kastının olmadığını belirterek, “Öldürmek isteseydim oğluna, karısına ve kızına da ateş ederdim” dedi.
Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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