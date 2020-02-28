Minik öğrencilerden örnek davranış Harçlıklarıyla barınaktaki kedi ve köpekler için mama aldılar.

Manavgatlı minik öğrenciler harçlıklarıyla kedi ve köpek maması aldı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret eden öğrenciler, kedi ve köpeklere mama verdiler. Barınaktaki kedi ve köpekleri seven minik öğrenciler, uzun süre barınaktan ayrılmak istemediler. Sarılar Zeki Vargün İlköğretim Okulu 4/D sınıfında eğitim gören Elif Güven, Gürkan Yurt ve Nisa Avcı isimli öğrenciler, kendi harçlıklarının yanı sıra arkadaşlarından topladıkları harçlıklarla kedi ve köpekler için mama aldı. Elif Güven’in anne ve babasıyla birlikte Örnek Mahallesi Kum Mevkiinde bulunan Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezine giden 3 öğrenci aldıkları mamalarla kedi ve köpekleri besledikten sonra kalan mamaları barınak görevlilerine teslim ettiler.



Köpeklerden ayrılmak istemediler

Barınaktaki kedi ve köpekleri seven minik öğrenciler hayvanlara karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, tüm çocukları hayvanları sevmeye, onlara yardım etmeye çağırdılar. Elif Güven’in annesi Dilber Çatlı, evlerinde kedi ve köpekleri olduğunu belirterek “Çocuklarımız doğdukları andan itibaren hayvanlarımızla birlikte yaşadı. Onlar ailemizin birer parçası oldu. Kızım, arkadaşlarıyla birlikte örnek bir davranışa imza attı. Kendilerini kutluyoruz” şeklinde konuştu.

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