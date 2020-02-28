İdlib şehitleri için helva dağıtıldı



Ahmet İSTEK -Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Antalya'nın Muratpaşa Camii'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duaları okundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve cemaat şehitler için dua ederken, Muratpaşa Belediyesi görevlileri de helva ve lokma dağıttı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesi, olası Suriye protestosu için cami çevresinde ve yaya yollarında geniş tedbirler aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, cuma namazı ve öncesindeki hatim duaları için Muratpaşa Camii'ne geldi. Cami, aralarında İdlib'de şehit düşen Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Kormaz'ın da bulunduğu 33 asker için yapılan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duasını dinlemek ve dua etmek isteyenlerle dolup taştı. İl Müftüsü Osman Artan, dualar sonrası, "Bugün her sözün boğaza takıldığı bir gündeyiz, bugün bizim yapacağımız onlara karşı yapacağımız en önemli vazife, duadır. Bolca dua edelim" dedi. Ülkenin büyük bir imtihandan geçtiğini söyleyen müftü Artan, "Rabbim şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

HELVA VE LOKMA DAĞITILDI

Cuma namazı sonrası Muratpaşa Belediyesi görevlileri, şehit düşen 33 Mehmetçik için helva ve lokma dağıttı. Muratpaşa Camii'nin yanısıra eski sanayi sitesinde bulunan Sanayi Camii'nde de yaklaşık 2 bin kişiye helva ve lokma ikram edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçikler için hafta sonu da camilerde lokma ve helva dağıtımına devam edeceklerini belirtirken, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK -Bülent TATOĞULLARI

2020-02-28 15:52:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.