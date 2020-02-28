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15 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

DHA


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 15 suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü Adil G. (30), saklandığı evde yakalandı. Kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Adil G., cezaevine gönderildi.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekipleri, cezaevinden firar eden Adil G.'nin Değirmendere Mahallesi'ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Adil G. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Erdal G.'nin GBT sorgusunda, 15 suçtan arandığı ve kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Adil G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-02-28 16:03:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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