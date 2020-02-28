Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İdlib'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan 1 şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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