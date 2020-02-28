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Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig’in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına sokulan Gökhan topu geriden koşu yapan Atiba’nın koşu yoluna çevirdi. Ceza sahası çizgisi üzerine müsait durumda olan Atiba topun gelişine sert vurdu. Top üst direğe çarpıp auta gitti.
53. dakikada Beşiktaş atağında sol kanattan topu taşıyan Caner rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Burada topu karşılayan Atiba, topu daha gerideki Elneny'ye aktardı. Şut hazırlığına giren Elneny’ye son anda Alanyaspor savunması araya girerek izin vermedi. Seken topa ise arka direkteki Vida tamamladı ancak top auta gitti.
60. dakikada Alanyaspor köşe vuruşunda Welinton kafayı vurdu. Etkisiz kafa vuruşuna Ruiz'den ters bir hamle gelince meşin yuvarlak kaleye yöneldi ancak Karius gole izin vermedi.
69. dakikada rakip sahada taç atışıyla başlayan Beşiktaş atağında topla buluşan Atiba bekletmeden çizgiye ilerleyen Elneny’e aktardı. Topu kontrol eden Elneny’nin kale önüne hafif havalandırdığı topa eğilerek kafa vuran Burak’ın vuruşu ağlarla buluştu. 11
79. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu ise maçın hakemi Halis Özkahya golü iptal etti.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Burak Yılmaz rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi fakat kaleci Marafona rakibine vuruş izni vermeyerek topu kornere çeldi.
84. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz’ın şutunda topun Caulker'ın eline çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz’ın penaltı vuruşunda kaleci Marafona köşeyi tahmin etti fakat kaleciye çarpan meşin yuvarlak yine de ağları havalandırdı. 12

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halis Özkahya x, Mehmet Metin x, Samet Çavuş x
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Onur Bulut xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Junior Fernandes xx (Mustafa Pektemek dk. 75 x), Anastasios Bakasetas xx (Yacine Bammou dk. 88 ?), Ceyhun Gülselam xx (Salih Uçan dk. 64 x), Efecan Karaca x, Papiss Cisse xx
Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Musa Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Loris Karius x, Caner Erkin xx, Gökhan Gönül xx, Domagoj Vida xx, Victor Ruiz xx, Tyler Boyd xx (Abdoulay Diaby dk. 78 x), Atiba Hutchinson xxx, Mohamed Elneny xx, Jeremain Lens xx (KevinPrince Boateng dk. 62 x), GeorgesKevin N'Koudou xx (Güven Yalçın dk. 89 ?), Burak Yılmaz xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho, Adem Ljajic, Necip Uysal, Umut Nayir,
Goller: Fernandes (dk. 37) (Alanyaspor), Burak Yılmaz (dk. 70 ve 87 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kar: Manolis Siopis (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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