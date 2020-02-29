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İp üzerinde nefes kesen yürüyüş

DHA


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı'nda, metrelerce yükseklikteki sentetik ip üzerinde yürüyen 'slackline' sporcuları, izleyenleri heyecanlandırdı. 
Antalya'da, 2013'ten bu yana her yıl yüzlerce 'slackline' sporcusunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı, başladı. Geyikbayırı Geyiksivrisi kayalıklarında yapılan karnavala, yurt içinden ve dışından 'slackline' sporcuları katılıyor. '2 sabit nokta arasına kurulan, genişliği 2,5 santimetre ile 5 santimetre arasında değişen sentetik iplerden dokunmuş yassı ip üzerinde denge kurarak, karşı tarafa geçme' olarak adlandırılan 'slackline' sporunun, özellikle Avrupa'da binlerce meraklısı bulunuyor. Dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilen karnavalları yakından takip eden sporcular, Antalya karnavalını da kaçırmıyor. Bölgedeki küçük pansiyonlarda kalan sporcular, gün boyu metrelerce yükseklikteki ip üzerinde karşı tarafa yürümeye çalışıyor. Yürüyüşler sırasında dengelerini kaybedenler, bellerinden bağlı güvenlik halatları sayesinde asılı kalıyor. Dengelerini sağlayıp, ipe tekrar tırmanan sporcular, kaldıkları yerden yürüyüşlerine devam ediyor. İzleyiciler ise heyecanla gösteriyi takip ediyor. 29 Şubat'a kadar devam edecek festivali izleyenler, nefes kesen anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.
Karnavalın düzenlendiği bölgenin hemen karşısında oturan İsmail Bayık, ipte yürüyen gençleri izlemenin keyifli olduğunu söyledi. Bayık, "Hepsi öğrenci. Burada tatillerini yapıyorlar. Kimisi kayaya tırmanıyor kimisi ipte yürüyor" dedi.
Eşi Dursadiye Bayık ise metrelerce yükseklikte gençleri ip üzerinde yürürken, ilk kez görenlerin şaşırdığını belirterek, "Dengelerini kaybettiklerinde ilk kez izleyenler çığlık çığlığa kalıyor. İp üzerindekiler korku yaşamıyor, çok eğleniyorlar. Yorulanlar ipte oturup, dinleniyor. Biz de onları buradan izliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-02-29 08:08:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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