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Emekli öğretmenin kar manzarası eşliğinde denize giriyor

DHA


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde oturan emekli öğretmen İlhan Tuğral (74), Taşdibi Plajı'nda hava sıcaklığının 19 derece olduğu sırada denize girdi. Yıllardır sürdürdüğü kışın denize girme ritüelini tekrarlayan İlhan Tuğral, "Kışın denize girmek daha sağlıklı. Sağlığımı kışın denize girmeye borçluyum" dedi.
Demre'de oturan 2 çocuk babası emekli felsefe öğretmeni İlhan Tuğral, her kış denize giriyor. İlçenin en güzel plajlarından biri olarak adlandırılan Taşdibi'nde kış aylarında denize girmeyi bir ritüel haline getiren İlhan Tuğral, bu kış da ritüelini sürdürdü. Taşdibi Plajı'na gelen İlhan Tuğral, mayosunu giyerek önce ısınma hareketleri yaptı. Ardından hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu günde denize girdi. Denizde kulaç atıp bol bol yüzen İlhan Tuğral denizden çıkınca da güneşlendi. Ardından yine denize giren ve Toros Dağları'nın karla kaplı manzarası eşliğinde keyif yapan Tuğral, sonrasında ise plajda kısa koşu yaptı. Tuğral, yaklaşık bir saat burada kaldı ve dakikalarca denizde yüzdü.
'DENİZE DAHA ÇOK KIŞIN GİRERİM'
Aynı zamanda profesyonel dağcı olan ve yazkış demeden doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları yapan İlhan Tuğral, 25 yılı devlette, 12 yılı özel kurumlarda olmak üzere 37 yıl öğretmenlik yaptığını söyledi. 2007'den bu yana kışın denizde yüzdüğünü, yazın Torosların doruklarında gezdiğini belirten Tuğral, "Denize daha çok kışın girerim. Böyle güzel havalarda hiç kaçırmam.  Deniz çok güzel. Hava çok güzel. Yazın da bazen torunumun hatrı için girerim. Kışın daha sağlıklı denize girmek. Sağlığımı kışın denize girmeye borçluyum. Denize kışın girerken 'hasta olmayacağım' diye gireceksin. Korkarak girerseniz hasta olursunuz. Kışın deniz daha temiz, daha güzel. Çok faydalı. Ben sağlığımı ona borçluyum. 74 yaşında gayet sağlıklıyım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-02-29 08:41:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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