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Habertürk
Yastayız

Antalya’da şüpheli çantadan giyim eşyası çıktı

İHA

Antalya kent merkezinde banka ATM'lerinin önünde unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği çantadan giyim eşyaları çıktı.

Antalya’da şüpheli çantadan giyim eşyası çıktı

Antalya kent merkezinde banka ATM'lerinin önünde unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği çantadan giyim eşyaları çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki ATM'ye para çekmeye gelen vatandaşlar siyah bir sır çantası gördü. Çantanın sahibinin uzun süre gelmemesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen polis güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra çantanın olduğu noktaya doğru ilerledi. Bomba imha uzmanın incelediği çantadan giyim eşyaları çıktı. Polisin çantayı kaldırmasının ardından cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonundan olayı izlediği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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