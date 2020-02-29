Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 10 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Adis Jahovic'in bekletmeden vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mehmet Ekici'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunu, kale çizgisi üzerinden Veysel Sarı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Ekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

18. dakikada Jahovic’in ara pasında defansın da hatasıyla topu önünde bulan Amilton, ceza sahası içinde kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Kaleci Altay, son anda uzanarak Amilton’un önünden topu aldı.

35. dakikada Ozan Tufan’ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Vedat Muriç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01



Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan x, Süleyman Özay x, Candaş Elbil x,

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Celutska x, Veysel Sarı x, Kudrıashov x, N‘dınga x, Podolski x, Hakan Özmert x, Fredy x, Amilton x,Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Charles, Gostavo Leschuk, Mukaıru, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy

Teknik direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Dirar x, Serdar Aziz x, Falette x, Hasan Ali Kaldırım x, Jailson x, Gustavo x, Ozan Tufan xx, Mehmet Ekici xx, Kruse x, Muriç xx

Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Seyed Allahyar, Zajc, Murat Sağlam

Teknik sorumlu: Recep Karatepe

Gol: Vedat Muriç (dk. 35) (Fenerbahçe)

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