Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Podolski’nin sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi. 11

57. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski’nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi. 21

70. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın pasında ceza sahası dışında topla bulunan Zajc’ın şutu yandan auta gitti.

90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 22

90+6. dakikada Hakan Özmert, hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarına devam eden Antalyaspor yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu kırmızı kart gördü.



Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Celutska xx, Veysel Sarı xx, Kudrıashov xx, N‘dınga xx (Charles dk. 63 x), Podolski xxx (Chico dk. 87 ?), Hakan Özmert xxx, Fredy xx, Amilton xxx (Mukaıru dk. 77 x), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gostavo Leschuk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy

Teknik direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Dirar x (Zajc dk. 66 x), Serdar Aziz x, Falette x, Hasan Ali Kaldırım x (Ferdi Kadıoğlu dk. 85 x), Jailson x, Gustavo x, Ozan Tufan x (Mevlüt Erdinç dk. 89 ?), Mehmet Ekici xx, Kruse x, Muriç xx

Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Tolga Ciğerci, Seyed Allahyar,Zajc, Murat Sağlam

Teknik sorumlu: Recep Karatepe

Goller: Vedat Muriç (dk. 35), Zajc (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Amilton (dk. 52), Hakan Özmert (dk. 57) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 90+6) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Podolski, Jahovic, Hakan Özmert, Fredy, Celutska (Maç sonrası) (Antalyaspor)

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