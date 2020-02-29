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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: "Ayarımız bozuldu" Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü: "Ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık"

İHA

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, "23 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2. yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık" dedi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, "23 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2. yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 22 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, Suriye’nin İdlib bölgesindeki hava saldırısında şehit olan askere rahmet ederek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara sabır ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz dualarımız orada olan askerlerimizle birlikte” diye konuştu.

"Ritmimi bozuldu"
Maça iyi başladıklarını dile getiren Karatepe, “ 10 öne de geçtik. İyi götürdük ilk yarıda daha sonra 2’inci yarıda yediğimiz goller var. Onların ardından toparlanmak zor oldu. Oyunun genelinde söyleyebileceğim bunlar. 23 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2’inci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Önümüzde kupa maçı var. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gerekli mücadeleyi göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

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